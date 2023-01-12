Беспилотник ВС РФ обесточил часть Белгородской области

Авария в регионе произошла из-за российского военного беспилотника "Орион", зацепившегося за провода ЛЭП

В Белгородской области РФ произошло обесточивание части региона из-за якобы падения беспилотника на высоковольтные провода.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Сообщается, что инцидент произошел поздно вечером, 11 января, в населенном пункте Северный.

"Что-то задело высоковольтные провода в Северном. Передают, что летательный аппарат упал на провода", — пишет "Белгородский осведомитель".

Позже стало известно, что авария произошла из-за российского военного беспилотника "Орион", зацепившегося за провода ЛЭП.

"Читатели из поселка Северный сообщают о том, что примерно в 23:15 произошла яркая вспышка в небе, после чего отключился свет. До этого был слышен длительный гул", — говорится в публикации.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что носитель ракет "Калибр" вышел в акваторию Черного моря, а это может быть признаком того, что российские войска готовятся к новому массированному удару по украинской инфраструктуре.

Также мы информировали, что во время массированного обстрела Украины 31 декабря Россия впервые применила ракетоносители из Каспийского моря.

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