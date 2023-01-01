РФ впервые применила для ударов ракетоносители с Каспийского моря: что это значит

Россиянам все труднее доставлять на Черноморское побережье свои запасы.

В ходе массированного обстрела Украины, 31 декабря, Россия впервые применила ракетоносители из Каспийского моря.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

“Характерным для вчерашних ракетных обстрелов было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это было зафиксировано впервые за период полномасштабного вторжения. Потому что наверняка на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы", — отметила Гуменюк.

По ее мнению, такие действия оккупанты говорят о том, что содержание под огневым контролем логистики, в частности на Левобережье юга, ВСУ удается достаточно удачно.

Ранее Гуменюк рассказала "положительные новости" о работе украинских военных на юге.

Новогоднее "поздравление" оккупанто

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Киеве и области в новогоднюю ночь во время тревоги раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль.

Всего над столицей было сбито 23 воздушных цели. Известно, что россияне повредили объект инфраструктуры.