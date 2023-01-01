Киев и область атакуют дроны-камикадзе. Сообщается о работе ПВО

Жителей Киевщины призвали находиться в безопасных местах
В ночь на первое января столицу Украины и область оккупанты снова атакуют ударными дронами.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
В сообщении указывается работа ПВО.
Также жителей Киевской области призвали находиться в безопасных местах.
Эту информацию подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на первое января по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Читайте также: