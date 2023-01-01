Киев и область атакуют дроны-камикадзе. Сообщается о работе ПВО

В ночь на первое января столицу Украины и область оккупанты снова атакуют ударными дронами.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В сообщении указывается работа ПВО.

Также жителей Киевской области призвали находиться в безопасных местах.

Эту информацию подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на первое января по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

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