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Киев и область атакуют дроны-камикадзе. Сообщается о работе ПВО

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Киев и область атакуют дроны-камикадзе. Сообщается о работе ПВО

Фото: Defence express

Жителей Киевщины призвали находиться в безопасных местах

В ночь на первое января столицу Украины и область оккупанты снова атакуют ударными дронами.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В сообщении указывается работа ПВО.

Также жителей Киевской области призвали находиться в безопасных местах.

Эту информацию подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на первое января по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
8036
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