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Київ та область атакують дрони-камікадзе. Повідомляється про роботу ППО

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Київ та область атакують дрони-камікадзе. Повідомляється про роботу ППО

Фото: Defence express

Жителів Київщини закликали перебувати у безпечних місцях

В ніч на перше січня столицю України та область окупанти знову атакують ударними дронами.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні вказується про роботу ППО.

Також жителів Київщини закликали перебувати у безпечних місцях.

Цю інформацію підтвердив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на перше січня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

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Дата публікації
Перегляди
5491
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