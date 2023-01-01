Київ та область атакують дрони-камікадзе. Повідомляється про роботу ППО

В ніч на перше січня столицю України та область окупанти знову атакують ударними дронами.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні вказується про роботу ППО.

Також жителів Київщини закликали перебувати у безпечних місцях.

Цю інформацію підтвердив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на перше січня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

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