У Києві та області під час тривоги пролунали вибухи

Також повідомляється про роботу ППО на Київщині

В ніч на перше січня по всій Україні була оголошена повітряна тривога, у столиці країни були чутні звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У повідомленні вказується, що в результаті вибуху пошкоджено автомобіль в Шевченківському районі столиці. Також вибухи чули у Голосіївському районі Києва.

Також на Київщині повідомляється про вибухи та роботу ППО.

Українців просять залишатись у безпечних місцях до скасування тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Новорічну ніч в Києві невідомі влаштували салюти, попри заборону.

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