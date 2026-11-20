Наслідки атаки на Київ 20 листопада / © Управління ДСНС Києва

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Російська армія у ніч проти 20 листопада та вранці вкотре масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Під вогнем опинилися Київ та область, Житомирщина, Вінниччина, Харків та область, Львів та область, Івано-Франківськ, Хмельницький, Одещина та Дніпропетровщина. Є загиблі, постраждалі та руйнування, зокрема — «прильоти» по енергетиці. Одна з ракет могла перетнути кордон із Польщею, а до Молдови залетів дрон.

Усе про масовану атаку по Україні 20 листопада читайте на ТСН.ua.

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Ракетні удари по Києву

Російські війська кількома хвилями атакували Київ балістичними ракетами.

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В Оболонському районі столиці уламки ракети впали на триповерхову будівлю, внаслідок чого там виникла пожежа. За іншою адресою виникла пожежа на об`єкті цивільної інфраструктури.

Ще дві пожежі зафіксували у Подільському районі: надійшли повідомлення про загоряння двох нежитлових будівель.

У Голосіївському районі під удар потрапила територія одного з інфраструктурних об’єктів. Також загорілася офісна будівля, розташована на його території.

Внаслідок атаки було пошкоджено одразу три мости через Дніпро. Через це рух на частині переправ обмежили.

Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході наразі заборонено рух із правого берега на лівий.

Пошкодження також зафіксували на Дарницькому мосту.

Крім того, російські війська вкотре вдарили по Південному мосту. Наразі він відкритий лише для руху з лівого берега на правий. Проїзд дозволений автомобілям масою до 10 тонн, а також громадському транспорту масою до 18 тонн.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці без нагальної потреби не користуватися власними автомобілями. Також він звернувся до установ і підприємств із проханням, за можливості, тимчасово перевести працівників на дистанційний формат роботи.

Унаслідок атаки на столицю загинули троє людей. За попередніми даними, загиблі були працівниками «Київводоканалу». Ще 15 людей, за наявною інформацією, постраждали.

Було пошкоджено об’єкти «Київводоканалу». Через безпосередні удари по водопровідній інфраструктурі, а також пошкодження енергетичної системи столиці виникли перебої з водопостачанням. Зниження тиску води зафіксували у Печерському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. В окремих будинках можливе тимчасове припинення подачі води. Наразі фахівці «Київводоканалу» працюють над стабілізацією тиску в мережі.

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Через масований обстріл без електропостачання залишилися жителі п’яти районів Києва — Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького. В інших районах столиці запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження енергетичного обладнання та перевантаження мереж.

Наслідки атаки на Київ 20 листопада (7 фото) © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва © Управління ДСНС Києва

Атака на Київську область

Унаслідок комбінованої атаки на Київщині постраждали двоє людей, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко. Обидва випадки зафіксували у Бучанському районі. Чоловіка та жінку з пораненнями й гострою реакцією на стрес доправили до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Також у районі пошкоджено приватний житловий будинок.

«У селищі Мироцьке Бучанської громади постраждало подружжя. Чоловік та жінка отримали поранення й наразі перебувають у лікарні», — повідомив водночас бучанський міський голова Анатолій Федорук.

За його інформацією, уламок «Шахеда» пробив конструкцію житлового будинку подружжя.

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Пошкоджений будинок на Київщині через влучання уламка «Шахеда» 20 листопада / © Анатолій Федорук

Пошкоджений будинок на Київщині через влучання уламка «Шахеда» 20 листопада / © Анатолій Федорук

Пошкоджений будинок на Київщині через влучання уламка «Шахеда» 20 листопада / © Анатолій Федорук

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджень зазнали дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

На місцях працюють екстрені та оперативні служби. Фахівці фіксують наслідки ворожої атаки та проводять роботи з їх ліквідації.

Пошкодження у Вінницькій області

Очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна повідомила, що внаслідок комбінованих російських ударів регіоні пошкоджено 13 приватних будинків, будинок культури та приміщення старостату, знищено одне авто. Постраждала людина.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби.

Пошкодження у Вінницькій області 20 листопада (4 фото) © Вінницька ОДА © Вінницька ОДА © Вінницька ОДА © Вінницька ОДА

Удари по Житомирській області

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про чергову атаку російських військ на Коростенський район. Під ударом опинилися об’єкти транспортної та промислової інфраструктури. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю одного з підприємств.

Також відомо про одного постраждалого. Чоловіка госпіталізували до медзакладу з множинними уламковими пораненнями.

Рятувальники ліквідували всі осередки займання.

Ліквідація пожежі на Житомирщині після атаки 20 листопада / © ДСНС

Атака на Харків та область

Вночі у Шевченківському районі Харкова російський безпілотник атакував медичний заклад. Будівля лікарні зазнала пошкоджень — вибуховою хвилею там вибило понад 50 вікон. Внаслідок ворожого удару постраждали п’ятеро людей.

Крім того, у житловому комплексі цього ж району було пошкоджено п’ять автомобілів, а також вікна першого поверху багатоквартирного будинку.

Вранці міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у Новобаварському районі уламки дрона впали на гаражний кооператив і було пошкоджено кілька гаражів.

За даними ДСНС, через атаку на Харківщину у Лозівському районі постраждали п’ятеро людей. У Златополі горіла адміністративна будівля, у Біляївці — гараж.

До ліквідації наслідків атак залучалися підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громад.

Наслідки атаки на Харків 20 листопада / © ДСНС

Наслідки атаки на Харківщину 20 листопада / © ДСНС

Удари по Львову та області

Під час масованої атаки у Львові пролунала серія вибухів. Спочатку російські війська застосували ударні безпілотники, а згодом атакували місто ракетами. Міський голова Андрій Садовий повідомляв про роботу сил ППО.

Пізніше стало відомо про наслідки атаки. Уламки безпілотника пошкодили два автомобілі та вибили вікна у гуртожитку. За даними ДСНС, у цьому ж гуртожитку та у складській будівлі виникла пожежа. Пошкоджено автівку.

Крім того, частину ракети виявили на одній із міських вулиць — просто на тротуарі.

Також зафіксували влучання у квитковий термінал на залізничній станції «Скнилів». На місці працюють рятувальники та представники інших служб.

У селі Лисиничі внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок. У Львівському районі загорівся житловий будинок і гаражі. Був пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.

«Внаслідок ранкової атаки на Львів загинуло двоє людей. Є постраждалі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — повідомив Садовий.

Наразі у лікарнях міста перебувають 10 постраждалих внаслідок ранкової атаки: двоє — у важкому стані, четверо — у стані середньої тяжкості, ще чотирьох медики дообстежують.

Через наслідки атаки у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Наслідки ударів по Львову та області 20 листопада (6 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © Садовий/Facebook

Вибухи в Івано-Франківську

В Івано-Франківську вранці пролунав звук вибуху під час повітряної тривоги червоного рівня. Міський голова Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО.

«Дякуємо ППО! На жаль будуть перебої зі світлом!» — повідомив Марцінків.

Хмельницький під атакою

Вранці у Хмельницькому прогриміли вибухи. У місті було чутно роботу ППО. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи ракет у напрямку Хмельницької області.

«Приліт» в Одеській області

Вранці російські війська завдали удару по енергооб’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Про атаку повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Вордночас тимчасово без електропостачання залишилися понад 41 тис. споживачів в Одеському та Роздільнянському районах.

Наразі енергетики встановлюють масштаби пошкоджень і працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Ліквідація наслідків удару по енергооб’єкту в Одеській області / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Російську атаку відчула і Польща — що туди залетіло

Під час масованої російської атаки на Україну 20 листопада в кількох воєводствах Польщі оголосили повітряну тривогу. Урядовий центр безпеки розіслав жителям Люблінського та Підкарпатського воєводств сповіщення про підвищення готовності ППО, а згодом попередив про загрозу повітряної атаки та закликав пройти до безпечних місць.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі зазначили, що задіяли необхідні засоби ППО превентивно для захисту повітряного простору у прикордонних районах.

Водночас моніторингові канали повідомили, що одна з ракет перетнула польський кордон і полетіла на захід.

Очевидці заявили про потужний вибух у районі Хмелька. На відео з камер нагляду потрапив спалах, який міг бути «прильотом».

Момент «прильоту» ймовірної ракети у Польщі 20 листопада / © із соцмереж

Пізніше заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький повідомив про падіння російських об’єктів на території країни під час ранкової масованої атаки на Україну. Зокрема, йдеться про Білгорайський повіт Люблінського воєводства (поблизу населених пунктів Хмелек та Липовець).

Речник Оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що розслідуються два інциденти. І ще один об’єкт впав поблизу Рудника-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві, куди вже направили пожежників.

До Молдови залетів дрон

Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт безпілотного літального об’єкта над територією країни. Інцидент стався о 01:19 на тлі масованих атак Росії по Україні.

За даними Центру повітряних операцій Національної армії Молдови, безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку населеного пункту Садківці Вінницької області України та попрямував у напрямку Аріонешти Дондушенського району.

О 01:28 повітряний об’єкт залишив повітряний простір Молдови. Він рухався з району населеного пункту Котюжени Бричанського району в напрямку Лукаченів Чернівецької області України.

Аварійні відключення світла в Україні після атаки

«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла 20 листопада у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

«Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам», — йдеться у повідомленні.

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