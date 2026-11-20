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У Хмельницькому гримлять вибухи — місто атакують ракетами
У Хмельницькому чути звуки вибухів — у регіоні триває повітряна атака.
Сьогодні, 20 листопада, у Хмельницькому на тлі ворожої атаки прогриміли вибухи.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.
У місті чути роботу ППО. Повітряні сили України попереджали про рух групи ракет у напрямку Хмельницької області.
«Чітко було чути свист двох ракет. Потім потужні вибухи», — сказала нам містянка Галина.
Нагадаємо, російська армія в ніч проти 20 листопада і зранку масовано била по Україні, через що є загиблі й постраждалі. Також атака пошкодила інфраструктуру, будинки та інші обʼєкти.
У Львові двоє людей загинули та четверо постраждали. У Києві - троє загиблих.
У Польщі перевіряють інформацію про можливе порушення повітряного простору під час атаки на Україну невідомими літальними об’єктами. Дані про потенційну загрозу передали до Центру урядової безпеки.