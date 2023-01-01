В Киеве и области во время тревоги раздались взрывы

Также сообщается о работе ПВО в Киевской области.

В ночь на первое января по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в столице страны были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В сообщении указывается, что в результате взрыва поврежден автомобиль в Шевченковском районе столицы. Также взрывы слышны в Голосеевском районе Киева.

Также в Киевской области сообщается о взрывах и работе ПВО.

Украинцев просят оставаться в безопасных местах для отмены тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новогоднюю ночь в Киеве неизвестные устроили салюты, несмотря на запрет.

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