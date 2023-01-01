В Киеве и области во время тревоги раздались взрывы

Также сообщается о работе ПВО в Киевской области.
В ночь на первое января по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в столице страны были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В сообщении указывается, что в результате взрыва поврежден автомобиль в Шевченковском районе столицы. Также взрывы слышны в Голосеевском районе Киева.
Также в Киевской области сообщается о взрывах и работе ПВО.
Украинцев просят оставаться в безопасных местах для отмены тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новогоднюю ночь в Киеве неизвестные устроили салюты, несмотря на запрет.
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