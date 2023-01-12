В Словакии разрешили гражданам присоединиться к рядам ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила семи гражданам своей страны участвовать в войне в составе Вооруженных сил Украины. Таким образом она использовала закон, разрешающий отдельным гражданам проходить военную службу в вооруженных силах иностранного государства.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец, передает издание Pravda.

Он отметил, что с подобной просьбой обращались 26 граждан и только семь получили разрешение, а 19 было отказано. Из соображений безопасности Администрация президента не разглашает имена людей, которые просили вступить в ряды ВСУ.

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При этом в законодательстве предусмотрено наказание, если гражданин самовольно захочет сражаться в иностранной армии.

"Согласно статье 392 Уголовного кодекса, гражданин, поступивший на службу в иностранную армию без разрешения, может оказаться за решеткой с тюремным сроком от двух до восьми лет. Если он или она совершает это деяние во время войны или состояния войны, наказание увеличивается до лишение свободы. сроком от пяти до десяти лет", — сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия уже в ближайшее время планирует начать приготовление для передачи Украине своих истребителей МиГ-29.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, комментируя призывы некоторых политиков и должностных лиц о необходимости переговоров с Путиным, напомнил о последствиях попыток договориться с Адольфом Гитлером.

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