У Словаччині дозволили громадянам долучитись до лав ЗСУ

Президентка Словаччини Зузана Чапутова дозволила сімом громадянам своєї країни брати участь у війні в складі Збройних сил України. Таким чином вона використала закон, який дозволяє окремим громадянам проходити військову службу в збройних силах іноземної держави.

Про це повідомив прессекретар президента Словаччини Мартін Стрижинець, передає видання Pravda.

Він зазначив, що з подібним проханням звертались 26 громадян і тільки сім отримали дозвіл, а 19 було відмовлено. З міркувань безпеки Адміністрація президента не розголошує імена людей, які просили вступити до лав ЗСУ.

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При цьому у законодавстві передбачено покарання, якщо громадянин самовільно захоче воювати в іноземній армії.

"Згідно зі статтею 392 Кримінального кодексу, громадянин, який надійшов на службу в іноземну армію без дозволу, може опинитися за ґратами з тюремним терміном від двох до восьми років. Якщо він або вона вчиняє це діяння під час війни або стану війни, покарання збільшується до позбавлення волі. терміном від п'яти до десяти років", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина вже найближчим часом планує розпочати приготування для передавання Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер, коментуючи заклики деяких політиків та посадовців про необхідність переговорів із Путіним, нагадав про наслідки спроб домовитися з Адольфом Гітлером.

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