Словаччина збирається виробляти боєприпаси спеціально для України

Словаччина планує виробляти для України боєприпаси калібрів 120 мм, 155 мм.
Словаччина збирається налагодити виробництво боєприпасів, які планує передавати Україні.
Про це повідомив очільник МЗС Словаччини Растислава Качера під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 8 грудня.
"Центр (з технічного обслуговування техніки України - ред.) — це один із пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якнайшвидше. Але ми ще й говоримо, як запустити наші виробничі потужності та виробляти боєприпаси необхідних калібрів - 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності, і запустити їх — це перший наш пріоритет", — заявив міністр.
Нагадаємо, Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Крім того, країна обіцяє зробити усе, щоб українцям було легше пережити зиму.
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