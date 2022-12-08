Словаччина збирається виробляти боєприпаси спеціально для України

Словаччина збирається налагодити виробництво боєприпасів, які планує передавати Україні.

Про це повідомив очільник МЗС Словаччини Растислава Качера під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 8 грудня.

"Центр (з технічного обслуговування техніки України - ред.) — це один із пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якнайшвидше. Але ми ще й говоримо, як запустити наші виробничі потужності та виробляти боєприпаси необхідних калібрів - 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності, і запустити їх — це перший наш пріоритет", — заявив міністр.

Нагадаємо, Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Крім того, країна обіцяє зробити усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

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