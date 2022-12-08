Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги: що відомо

В Братиславі обіцяють надалі допомагати в боротьбі з ворогом.

Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, українські Збройні сили отримають боєприпаси.

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер.

"Ми і далі підтримуватимемо вас у боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги – це боєприпаси, зокрема великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - сказав Качер.

За його словами, Братислава надалі буде надавати допомогу Україні. Крім того, країна зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

"Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться", - наголосив міністр.

Нагадаємо, німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. До нього увійшли 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, 80 пікапів та 90 засобів протидії дронам. Однак уряд ФРН поки утримався від оголошення термінів передавання всієї техніки.

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