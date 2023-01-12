Нові військові навчання у Білорусі: Жданов оцінив загрозу для України

За його словами, Росія знайшла ще один спосіб, як тримати нас в напрузі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі станом на найближчий час.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

"Росія знайшла ще один спосіб, як тримати нас в напрузі і відволікати наші сили на північний кордон. Росіяни розуміють, що не можуть сьогодні створити ударне угруповання – для цього потрібен час. Приховано його створити не вдасться", – зазначив експерт.

За його словами, білоруська армія не готова до війни. А тим часом Лукашенко потрохи роздає росіянам все, що можна роздати з власного Міноборони.

"Фактично, він ставить білоруську армію в такі умови, що військових запасів у разі війни там вистачить на два тижні. А далі що? Склади пусті, техніки нема – все передали Росії. Білоруський мобрезерв Росія частково вигрібає в якості найманців", – каже Жданов.

Тому РФ вирішила оголосити нові військові навчання в Білорусі – щоб тримати у напрузі не лише Україну, але і Польщу та країни Балтії.

"А створити льотно-тактичне угруповання і розкидати його по всій території Білорусі і 2 тижні проводити з ними навчання – то тут не тільки ми будемо напружуватися, але і НАТО буде напружуватися, зокрема Польща і країни Балтії", – сказав він.

Жданов не виключив, що якийсь ворожий літак, що братиме участь у цих навчаннях, окупанти піднімуть у небо і випустять з нього ракети по Україні. Тому експерт попереджає, що потрібно особливо дослухатися до повітряних тривог у ці тижні.