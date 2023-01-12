Нові військові навчання у Білорусі: Жданов оцінив загрозу для України

За його словами, Росія знайшла ще один спосіб, як тримати нас в напрузі.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі станом на найближчий час.
Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.
"Росія знайшла ще один спосіб, як тримати нас в напрузі і відволікати наші сили на північний кордон. Росіяни розуміють, що не можуть сьогодні створити ударне угруповання – для цього потрібен час. Приховано його створити не вдасться", – зазначив експерт.
За його словами, білоруська армія не готова до війни. А тим часом Лукашенко потрохи роздає росіянам все, що можна роздати з власного Міноборони.
"Фактично, він ставить білоруську армію в такі умови, що військових запасів у разі війни там вистачить на два тижні. А далі що? Склади пусті, техніки нема – все передали Росії. Білоруський мобрезерв Росія частково вигрібає в якості найманців", – каже Жданов.
Тому РФ вирішила оголосити нові військові навчання в Білорусі – щоб тримати у напрузі не лише Україну, але і Польщу та країни Балтії.
"А створити льотно-тактичне угруповання і розкидати його по всій території Білорусі і 2 тижні проводити з ними навчання – то тут не тільки ми будемо напружуватися, але і НАТО буде напружуватися, зокрема Польща і країни Балтії", – сказав він.
Жданов не виключив, що якийсь ворожий літак, що братиме участь у цих навчаннях, окупанти піднімуть у небо і випустять з нього ракети по Україні. Тому експерт попереджає, що потрібно особливо дослухатися до повітряних тривог у ці тижні.
Загроза з Білорусі: останні новини
Нагадаємо, що за даними Генштабу, на території Білорусі нині перебувають від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються.
Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі. За інормацією ЗМІ, у Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера".
За інформацією ДПСУ, РФ потроху перекидає війська з Білорусі на схід України. Також повідомлялося, що у Білорусі завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних.
Читайте також:
- До Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військовими
- Путін ще по-справжньому серйозно не вимагав від Лукашенка вступити у війну - білоруський політолог
- Наступ з Білорусі: генерал заявив, що розглядаються можливі варіанти агресії найближчими місяцями