У Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера" – ЗМІ

Охоронному підприємству віддали у розпорядження центр спеціальної підготовки, де раніше тренувалися спецназівці Білорусі.

У Білорусі готують аналог бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської з оборони й нацбезпеки Валерій Сахащик, йдеться у статті DW.

Приватному охоронному підприємству "ГардСервіс" диктатор Олександр Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю. Сахащик припускає, що "ГардСервіс" готують до участі в бойових діях, вишколи проводять на кількох білоруських полігонах.

"Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецпризначенців (базується в Мар'їній Гірці Мінської області - Ред.) тренують працівників "ГардСервіс" на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо", там також відбуваються активні дії", – каже представник Тихановської.

За його інформацією, персонал "ГардСервіс", чисельність якого різко зросла і вже сягає близько тисячі осіб, тренується вже кілька місяців.

"Підготовка і набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили офіцерами, прапорщиками, сержантами й солдатами, які служили в силах спеціальних операцій і в спецпідрозділах силових відомств Білорусі", – зазначив опозиціонер.

Представник Тихановської не виключає, що учасників "ГардСервіс" можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах (ДРГ), або для штурмів міст за аналогією з "вагнерівцями".

Вагнерівці навчали "ГардСервіс"?

У виданні зазначають, що наприкінці липня-серпня до Мінська прибули найманці з ПВК "Вагнера", які мали навчати працівників "ГардСервіс". За чутками, працівникам обіцяли відрядження і в майбутньому зарплату в 10 тисяч білоруських рублів (близько 3700 євро).

"З'явилася якась людина, яка почала розсилати різним ЗМІ розповіді про те, як співробітників "ГардСервіс" тренують співробітники з ПВК "Вагнер". На підтвердження він надсилав своє посвідчення, де було замащено фото, ім'я та прізвище. Ідентифікувати цю людину було неможливо, як і те, наскільки правдиву інформацію він надавав", – зазначає журналіст Білоруського центру розслідування Олексій Карпеко.

Що відомо про "ГардСервіс"

Приватне охоронне підприємство "Гард Сервіс" було сформовано в Білорусі в червні 2020 року. Відповідно до указу диктатора Лукашенка, всі учасники компанії офіційно мають право носити, зберігати та використовувати службову і цивільну зброю, а також інші інструменти для застосування фізичної сили "в порядку, встановленому законом для воєнізованої охорони".

"Ймовірно, перед президентськими виборами у Білорусі знадобилася приватна структура на випадок не найсприятливішого сценарію для Лукашенка. У ПОП (приватне охоронне підприємство) набирали колишніх ветеранів силових структур, служби безпеки президента, спецназу, спеціальних підрозділів КДБ, МВС, Держприкордонкомітету", – говорить Олексій Карпенко.

Потрапити туди можуть лише "перевірені" люди.

"Я знаю кілька колишніх силовиків, які намагалися туди влаштуватися, але їх проігнорували – потрібний певний бекграунд", – каже Карпеко.

За його словами, підприємству віддали у розпорядження центр спеціальної підготовки, де раніше тренувалися спецназівці з Білорусі та інших країн, переважно африканських та південноамериканських. На озброєнні у підприємства є зокрема пістолети, автомати і снайперські гвинтівки.

Загроза з Білорусі: останні новини

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі.

За інформацією ДПСУ, РФ потроху перекидає війська з Білорусі на схід України. Також повідомлялося, що у Білорусі завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних.

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