У Білорусі завершили перевірку військовозобов'язаних

У Білорусі завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводилися від середини жовтня до грудня 2022 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

Відомо, що перевірка даних військовозобов'язаних відбувалася за дорученням самопроголошеного президента країни Олександра Лукашека.

За даними білоруського відомства, понад 95% військовозобов'язаних пройшли звіряння облікових даних. 5%, що залишилися, або хворіли, або перебували за кордоном.

"Ця робота дозволила уточнити в громадян інформацію, необхідну в умовах військово-політичної ситуації, що складається", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 10 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військовими.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", Росія продовжує інтенсивні переміщення залізницею своєї військової техніки та особового складу до Білорусі.

Читайте також: