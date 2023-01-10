У Білорусі завершили перевірку військовозобов'язаних

Перевірка даних військовозобов'язаних відбувалася за дорученням Лукашенка.
У Білорусі завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводилися від середини жовтня до грудня 2022 року.
Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Білорусі.
Відомо, що перевірка даних військовозобов'язаних відбувалася за дорученням самопроголошеного президента країни Олександра Лукашека.
За даними білоруського відомства, понад 95% військовозобов'язаних пройшли звіряння облікових даних. 5%, що залишилися, або хворіли, або перебували за кордоном.
"Ця робота дозволила уточнити в громадян інформацію, необхідну в умовах військово-політичної ситуації, що складається", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 10 січня, до Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військовими.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", Росія продовжує інтенсивні переміщення залізницею своєї військової техніки та особового складу до Білорусі.
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