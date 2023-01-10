В Беларуси завершили проверку военнообязанных

В Беларуси завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Известно, что проверка военнообязанных данных проходила по поручению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашека.

По данным белорусского ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. 5% оставшихся либо болели, либо находились за границей.

"Эта работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 10 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими военными.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", Россия продолжает интенсивные перемещения по железной дороге своей военной техники и личного состава в Беларусь.

Читайте также: