В Беларуси завершили проверку военнообязанных

Проверка данных военнообязанных проходила по доверенности Лукашенко.
В Беларуси завершены мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.
Известно, что проверка военнообязанных данных проходила по поручению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашека.
По данным белорусского ведомства, более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. 5% оставшихся либо болели, либо находились за границей.
"Эта работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической ситуации", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 10 января, в Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими военными.
По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", Россия продолжает интенсивные перемещения по железной дороге своей военной техники и личного состава в Беларусь.
Читайте также: