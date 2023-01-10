В Беларусь прибыл очередной эшелон с российскими военными

Около 100 русских солдат и вооружения были отправлены со станции Зайцевка в Воронежской области.

Россия перекинула в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом.

Об этом 9 января сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси.

Так, по данным группы, в воскресенье, 8 января, в 13:00 на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил РФ.

Всего в эшелоне было около 30 вагонов-платформ с техникой, два грузовых вагона с боеприпасами/снаряжением и два пассажирских вагона с личным составом — около 100 человек.

"По нашим данным, среди техники были отмечены: не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15", — говорится в сообщении.

Известно, что эшелон был отправлен с железнодорожной станции Зайцевка (Воронежская обл., РФ) 4 января в 17:30.

Аналитики также обращают внимание, что эта станция расположена в приграничных районах с оккупированной частью Луганской области Украины.

Угроза со стороны Беларуси

Россия и Беларусь планируют провести совместное лётно-тактическое обучение на территории республики.

В Беларусь продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

Накануне стало известно, что в течение 6-7 января из России в Беларусь прибыли четыре эшелона с военной техникой и живой силой.

Еще днем ранее, 5 января, в Беларусь из РФ прибыл эшелон с 34 единицами бронетехники, которой достаточно для укомплектования батальона.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что задача прибывшей в Беларусь группировки российских войск – удерживать украинскую группировку на границе и не давать отойти ему на другие участки фронта, где продолжаются ожесточенные бои.

А военный эксперт Роман Свитан предупредил, что есть большая вероятность того, что после учений РФ и Беларуси будет запуск вражеских ракет по территории Украины, в частности, ракет типа Х-59, Х-31П.

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