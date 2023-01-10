Какими ракетами могут атаковать Украину с территории Беларуси – полковник ВСУ объяснил

Пограничники не наблюдают у границ существенных изменений ни в обстановке, ни перемещении вражеской военной техники.

В Белоруси на четырех аэродромах наблюдается активность российской авиации. Большая вероятность, что после учений будет запуск вражеских ракет по территории Украины.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Так, эксперт отметил, что такие действия россиян для украинцев действительно опасны, есть угроза.

По его словам, авиация может нести ракеты, которые потом россияне будут выпускать по украинцам. Скорее всего, для атак будут использоваться основные ракеты типа Х-59, Х-31П.

"Именно такие ракеты идут до 300 километров по некоторым позициям", – объяснил Свитан.

Свитан также подчеркнул, что за движением вражеской авиации будут следить украинские силы ПВО и сбивать ракеты. Вдобавок будет делаться все возможное, чтобы зафиксировать в небе над Беларусью носители как доказательство.

Угроза наступления из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря поручил приступить к проверке боевой готовности своей армии.

Командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук заявил, что Украина готовится к тому, что Россия снова могут попытаться вторгнуться через Беларусь на северную границу Украины для наступления на Киев.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что угроза повторного наступления на Украину сохраняется, однако она минимальна. Сейчас у России нет на территории Беларуси ресурса для вторжения.

В американском Министерстве обороны не видят признаков того, что Белоруссия планирует вступить в войну агрессорки России против Украины.

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