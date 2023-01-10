До Білорусі прибув черговий ешелон з російськими військовими

Близько 100 російських солдатів та озброєння було відправлено зі станції Зайцівка у Воронезькій області.

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон із технікою та особовим складом.

Про це 9 січня повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на Спільноту залізничників Білорусі.

Так, за даними групи, у неділю, 8 січня, о 13:00 на залізничну станцію Барановичі-Поліські прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил РФ.

Загалом в ешелоні було близько 30 вагонів-платформ з технікою, два вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та два пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб.

"За нашими даними, серед техніки були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що ешелон був відправлений із залізничної станції Зайцівка (Воронезька обл., РФ). 4 січня о 17.30.

Аналітики також звертають увагу, що ця станція розташована у прикордонні з окупованою частиною Луганської області України.

Загроза з боку Білорусі

Росія та Білорусь планують провести спільне льотно-тактичне навчання на території республіки.

До Білорусі продовжують прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Напередодні стало відомо, що протягом 6-7 січня з Росії до Білорусі прибуло чотири ешелони з військовою технікою та живою силою.

Ще днем раніше, 5 січня, до Білорусі з РФ прибув ешелон із 34 одиницями бронетехніки, якої достатньо для укомплектування батальйону.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що завдання прибулого до Білорусі угруповання російських військ – утримувати українське угруповання на кордоні і не давати відійти йому на інші ділянки фронту, де тривають запеклі бої.

А військовий експерт Роман Світан попередив, що є велика ймовірність того, що після навчань РФ та Білорусі відбуватиметься запуск ворожих ракет по території України, зокрема, ракет типу Х–59, Х–31П.

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