Як приготувати улюблене тістечко "картопля" без цукру та олії

Рецепт улюбленого тістечка "картопля" без цукру та олії, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Ви здивуєтеся, але улюблений з дитинства десерт можна зробити дієтичним — у 100 г такого тістечка міститься лише 200 ккал.

Інгредієнти для приготування крихти:

яйця – 4 штуки,

замінник цукру на смак,

йогурт натуральний – 200 г,

какао-порошок – 20 г,

розпушувач – 5 г,

сода – половина ч. ложки;.

будь-яке борошно – 100 г.

Інгредієнти для приготування молочної маси:

сухе знежирене молоко – 40 г,

кукурудзяний крохмаль – 2 ч. ложки,

замінник цукру на смак,

щіпка ваніліну,

молоко – 150 мл.

Інгредієнти для прикрашання

какао-порошок – 3 ст. ложки.

горіхи за смаком.

Як приготувати тістечко "картопля"

Готуємо крихту

Збийте віночком яйця, замінник цукру та йогурт до однорідної маси.

Змішайте какао, розпушувач, соду та борошно. Для цього рецепту підійде рисове, кукурудзяне, вівсяне, житнє, гречане, цільнозернове і звичайне борошно пшеничне.

Ретельно перемішуючи, частинами всипте борошняну суміш до йогуртової. Збийте тісто віночком до однорідності та вилийте у дві невеликі форми.

По черзі приготуйте їх у мікрохвильовій печі протягом приблизно 4-5 хвилини при середній потужності.

Готові кекси остудіть і подрібніть на крихту. Це можна зробити за допомогою блендера або м’ясорубки.

Готуємо крем, молочну суміш.

Обсмажте сухе молоко на сухій сковороді до золотистого кольору, остудіть і перемеліть за допомогою кавомолки.

Змішайте його з кукурудзяним крохмалем, замінником цукру та ваніліном.

Поступово влийте в цю суміш молоко і добре перемішайте, щоб у масі не було грудочок.

Постійно помішуючи на невеликому вогні доведіть молочну масу до кипіння, варіть хвилини 4 до загустіння.

Приготування та прикрашання "картоплі".

Остиглий крем змішайте з крихтою з кексів. Вологими руками сформуйте невеликі тістечка.

Обваляйте «картоплю» в какао, прикрасьте горіхами та приберіть у холодильник на 20–30 хвилин.

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