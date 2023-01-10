Як приготувати улюблене тістечко "картопля" без цукру та олії

Рецепт улюбленого тістечка "картопля" без цукру та олії, знайдете в матеріалі ТСН.ua
Ви здивуєтеся, але улюблений з дитинства десерт можна зробити дієтичним — у 100 г такого тістечка міститься лише 200 ккал.
Інгредієнти для приготування крихти:
- яйця – 4 штуки,
- замінник цукру на смак,
- йогурт натуральний – 200 г,
- какао-порошок – 20 г,
- розпушувач – 5 г,
- сода – половина ч. ложки;.
- будь-яке борошно – 100 г.
Інгредієнти для приготування молочної маси:
- сухе знежирене молоко – 40 г,
- кукурудзяний крохмаль – 2 ч. ложки,
- замінник цукру на смак,
- щіпка ваніліну,
- молоко – 150 мл.
Інгредієнти для прикрашання
- какао-порошок – 3 ст. ложки.
- горіхи за смаком.
Як приготувати тістечко "картопля"
Готуємо крихту
- Збийте віночком яйця, замінник цукру та йогурт до однорідної маси.
- Змішайте какао, розпушувач, соду та борошно. Для цього рецепту підійде рисове, кукурудзяне, вівсяне, житнє, гречане, цільнозернове і звичайне борошно пшеничне.
- Ретельно перемішуючи, частинами всипте борошняну суміш до йогуртової. Збийте тісто віночком до однорідності та вилийте у дві невеликі форми.
- По черзі приготуйте їх у мікрохвильовій печі протягом приблизно 4-5 хвилини при середній потужності.
- Готові кекси остудіть і подрібніть на крихту. Це можна зробити за допомогою блендера або м’ясорубки.
Готуємо крем, молочну суміш.
- Обсмажте сухе молоко на сухій сковороді до золотистого кольору, остудіть і перемеліть за допомогою кавомолки.
- Змішайте його з кукурудзяним крохмалем, замінником цукру та ваніліном.
- Поступово влийте в цю суміш молоко і добре перемішайте, щоб у масі не було грудочок.
- Постійно помішуючи на невеликому вогні доведіть молочну масу до кипіння, варіть хвилини 4 до загустіння.
Приготування та прикрашання "картоплі".
- Остиглий крем змішайте з крихтою з кексів. Вологими руками сформуйте невеликі тістечка.
- Обваляйте «картоплю» в какао, прикрасьте горіхами та приберіть у холодильник на 20–30 хвилин.
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