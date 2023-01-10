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Як приготувати улюблене тістечко "картопля" без цукру та олії

Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати улюблене тістечко "картопля" без цукру та олії

Рецепт "картоплі" без цукру

Рецепт улюбленого тістечка "картопля" без цукру та олії, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Ви здивуєтеся, але улюблений з дитинства десерт можна зробити дієтичним — у 100 г такого тістечка міститься лише 200 ккал.

Інгредієнти для приготування крихти:

  • яйця – 4 штуки,
  • замінник цукру на смак,
  • йогурт натуральний – 200 г,
  • какао-порошок – 20 г,
  • розпушувач – 5 г,
  • сода –  половина ч. ложки;.
  • будь-яке борошно – 100 г.

Інгредієнти для приготування молочної маси:

  • сухе знежирене молоко – 40 г,
  • кукурудзяний крохмаль – 2 ч. ложки,
  • замінник цукру на смак,
  • щіпка ваніліну,
  • молоко – 150 мл.

Інгредієнти для прикрашання

  • какао-порошок – 3 ст. ложки.
  • горіхи за смаком.

Як приготувати тістечко "картопля"

Готуємо крихту

  • Збийте віночком яйця, замінник цукру та йогурт до однорідної маси.
  • Змішайте какао, розпушувач, соду та борошно. Для цього рецепту підійде рисове, кукурудзяне, вівсяне, житнє, гречане, цільнозернове і звичайне борошно пшеничне.
  • Ретельно перемішуючи, частинами всипте борошняну суміш до йогуртової. Збийте тісто віночком до однорідності та вилийте у дві невеликі форми.
  • По черзі  приготуйте їх у мікрохвильовій печі протягом приблизно 4-5  хвилини при середній потужності.
  • Готові кекси остудіть і подрібніть на крихту. Це можна зробити за допомогою блендера або м’ясорубки. 

Готуємо крем, молочну суміш.

  • Обсмажте сухе молоко на сухій сковороді до золотистого кольору, остудіть і  перемеліть за допомогою кавомолки.
  • Змішайте його з кукурудзяним крохмалем, замінником цукру та ваніліном.
  • Поступово влийте в цю суміш молоко і добре перемішайте, щоб у масі не було грудочок.
  • Постійно помішуючи на невеликому вогні доведіть молочну масу до кипіння, варіть хвилини 4 до загустіння.

Приготування та прикрашання "картоплі".

  • Остиглий крем змішайте з крихтою з кексів. Вологими руками сформуйте невеликі тістечка.
  • Обваляйте «картоплю» в какао, прикрасьте горіхами та приберіть у холодильник на 20–30 хвилин.

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Дата публікації
Перегляди
433
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