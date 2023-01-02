Смакота на Святвечір: ідеальний рецепт вареників з картоплею

Для тих, хто відзначає Різдво 7 січня, рецепт вареників з картоплею у матеріалі ТСН.ua
Вважається, що на Святвечір на столі обов'язково повинні бути кутя, узвар, борщ та пісні вареники
Ділимося рецептом вареників з картоплею.
Інгредієнти для приготування вареників:
- пів кілограма борошна,
- 800 г картоплі,
- 200 мл води,
- 2 ст. ложки олії,
- одна середня морква, дві середні цибулини,
- спеції — лавровий лист, сіль, перець на свій смак.
Приготування вареників з картоплею
- Просійте борошно. Додайте до нього воду, сіль, олію. Вимішайте круте тісто.
- Робимо в борошні для зручності ямку і заливаємо туди 200 грамів кип'ятку.
- Додаємо 2 ложки рослинної олії без сильно виражених запахів і вимішуємо тісто. Спочатку це потрібно робити лопаткою чи ложкою. Коли борошно вистигне, замішуємо руками.
- Продовжуємо замішувати ще тепле тісто руками, поки воно не стане одним суцільним еластичним куском.
- Накрийте його і залиште приблизно на годину.
- Приготуйте начинку. Для цього картоплю почистьте та відваріть у підсоленій воді. Зробіть пюре. Додайте на свій смак сіль та перець.
- Ріжемо одну середню цибулину. Нарізаємо на кубики та смажимо до легкої прозорості кусочків.
- Додаємо підсмажену цибулю до картоплі та продовжуємо товкти.
- Розділяємо тісто на частини та кожну частину розкачуємо, поки кожний шматок не перетвориться в великий тонкий лист, з якого ми будемо вирізати кружечки для вареників.
- Робимо кружечки, беремо склянку чи блюдце потрібної величини та вирізаємо круги тіста.
- Беремо кусок вирізаного тіста і кладемо потрібну кількість начинки, залежно від діаметра. Складаємо тісто у двоє, ліпимо вареники.
- Нагріваємо воду до кипіння і трішки її підсолюємо. Після того як вода закипить і всі вареники спливуть, варимо їх 2-5 хвилин.
- Вареники дістаємо, даємо добре стекти воді та додаємо засмажку. Добре їх перемішуємо.
Смачного!
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