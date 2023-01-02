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Смакота на Святвечір: ідеальний рецепт вареників з картоплею

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
459
Час на прочитання
2 хв
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Смакота на Святвечір: ідеальний рецепт вареників з картоплею

вареники з картоплею

Для тих, хто відзначає Різдво 7 січня, рецепт вареників з картоплею у матеріалі ТСН.ua

Вважається, що на Святвечір на столі обов'язково повинні бути  кутя, узвар, борщ та пісні вареники

Ділимося рецептом вареників з картоплею.

Інгредієнти для приготування вареників: 

  • пів кілограма борошна,
  • 800 г картоплі,
  • 200 мл води,
  • 2 ст. ложки олії,
  • одна середня морква, дві середні цибулини,
  • спеції — лавровий лист, сіль, перець на свій смак.

Приготування вареників з картоплею

  • Просійте борошно. Додайте до нього воду, сіль, олію. Вимішайте круте тісто.
  • Робимо в борошні для зручності ямку і заливаємо туди 200 грамів кип'ятку.
  • Додаємо 2 ложки рослинної олії без сильно виражених запахів і вимішуємо тісто. Спочатку це потрібно робити лопаткою чи ложкою. Коли борошно вистигне, замішуємо руками. 
  • Продовжуємо замішувати ще тепле тісто руками, поки воно не стане одним суцільним еластичним куском. 
  • Накрийте його і залиште приблизно на годину.
  • Приготуйте начинку. Для цього картоплю почистьте та відваріть у підсоленій воді. Зробіть пюре. Додайте на свій смак сіль та перець.
  • Ріжемо одну середню  цибулину. Нарізаємо на кубики та смажимо до легкої прозорості кусочків.   
  • Додаємо підсмажену цибулю до картоплі та продовжуємо товкти.
  • Розділяємо тісто на частини та кожну частину розкачуємо, поки кожний шматок не перетвориться в великий тонкий лист, з якого ми будемо вирізати кружечки для вареників.
  • Робимо кружечки, беремо склянку чи блюдце потрібної величини та вирізаємо круги тіста. 
  • Беремо кусок вирізаного тіста і кладемо потрібну кількість начинки, залежно від діаметра. Складаємо тісто у двоє, ліпимо вареники.
  • Нагріваємо воду до кипіння і трішки її підсолюємо. Після того як вода закипить і всі вареники спливуть, варимо їх 2-5 хвилин.
  • Вареники дістаємо, даємо добре стекти воді та додаємо засмажку. Добре їх перемішуємо.

Смачного!

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Дата публікації
Перегляди
459
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