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Идеальный рецепт вареников с картофелем на Сочельник

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
2 мин
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Идеальный рецепт вареников с картофелем на Сочельник

вареники с картофелем

Для тех, кто отмечает Рождество 7 января, рецепт вареников с картофелем в материале ТСН.ua

Считается, что на Сочельник на столе обязательно должны быть кутья, компот, борщ и вареники.

Делимся рецептом вареников с картофелем.

Ингредиенты для приготовления вареников:

  • пол килограмма муки,
  • 800 г картофеля,
  • 200 мл воды,
  • 2 ст. ложки масла,
  • одна средняя морковь, две средние луковицы,
  • специи — лавровый лист, соль, перец по своему вкусу.

Приготовление вареников с картофелем

  • Просейте муку. Добавьте в него воду, соль, масло. Вымешайте крутое тесто.
  • Делаем в муке для удобства ямку и заливаем туда 200 граммов кипятка.
  • Добавляем 2 ложки растительного масла без сильно выраженных запахов и вымешиваем тесто. Сначала это нужно делать лопаткой или ложкой. Когда мука остынет, замешиваем руками.
  • Продолжаем замешивать еще теплое тесто руками, пока оно не станет одним сплошным эластичным куском.
  • Накройте его и оставьте на час.
  • Приготовьте начинку. Для этого картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Сделайте пюре. Добавьте по своему вкусу соль и перец.
  • Режем одну среднюю луковицу. Нарезаем на кубики и жарим до легкой прозрачности кусочков.
  • Добавляем поджаренный лук в картофель и продолжаем толочь.
  • Разделяем тесто на части и каждую часть раскатываем, пока каждый кусок не превратится в большой тонкий лист, из которого мы вырезаем кружочки для вареников.
  • Делаем кружочки, берем стакан или блюдце нужной величины и вырезаем круги теста.
  • Берем кусок вырезанного теста и кладем нужное количество начинки в зависимости от диаметра. Складываем тесто вдвое, лепим вареники.
  • Нагреваем воду до кипения и немного ее подсаливаем. После того как вода закипит и все вареники сплывут, варим их 2-5 минут.
  • Вареники достаем, даем хорошо стечь воде и добавляем зажарку. Хорошо их перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

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Дата публикации
Просмотры
147
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