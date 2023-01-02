Идеальный рецепт вареников с картофелем на Сочельник

Для тех, кто отмечает Рождество 7 января, рецепт вареников с картофелем в материале ТСН.ua
Считается, что на Сочельник на столе обязательно должны быть кутья, компот, борщ и вареники.
Делимся рецептом вареников с картофелем.
Ингредиенты для приготовления вареников:
- пол килограмма муки,
- 800 г картофеля,
- 200 мл воды,
- 2 ст. ложки масла,
- одна средняя морковь, две средние луковицы,
- специи — лавровый лист, соль, перец по своему вкусу.
Приготовление вареников с картофелем
- Просейте муку. Добавьте в него воду, соль, масло. Вымешайте крутое тесто.
- Делаем в муке для удобства ямку и заливаем туда 200 граммов кипятка.
- Добавляем 2 ложки растительного масла без сильно выраженных запахов и вымешиваем тесто. Сначала это нужно делать лопаткой или ложкой. Когда мука остынет, замешиваем руками.
- Продолжаем замешивать еще теплое тесто руками, пока оно не станет одним сплошным эластичным куском.
- Накройте его и оставьте на час.
- Приготовьте начинку. Для этого картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Сделайте пюре. Добавьте по своему вкусу соль и перец.
- Режем одну среднюю луковицу. Нарезаем на кубики и жарим до легкой прозрачности кусочков.
- Добавляем поджаренный лук в картофель и продолжаем толочь.
- Разделяем тесто на части и каждую часть раскатываем, пока каждый кусок не превратится в большой тонкий лист, из которого мы вырезаем кружочки для вареников.
- Делаем кружочки, берем стакан или блюдце нужной величины и вырезаем круги теста.
- Берем кусок вырезанного теста и кладем нужное количество начинки в зависимости от диаметра. Складываем тесто вдвое, лепим вареники.
- Нагреваем воду до кипения и немного ее подсаливаем. После того как вода закипит и все вареники сплывут, варим их 2-5 минут.
- Вареники достаем, даем хорошо стечь воде и добавляем зажарку. Хорошо их перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!
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