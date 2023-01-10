Вагітна снайперка Євгенія Емеральд опинилася в лікарні під крапельницею

Снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд налякала підписників світлиною з лікарні.

Вагітна захисниця розповіла на своїй сторінці в Instagram, що зараз перебуває під наглядом лікарів. За останній місяць, за словами Євгенії, вона вже двічі перехворіла на грип.

"Зі святами вас мої рідні! Коротко про мою відсутність. За місяць я двічі перехворіла на грип і після останнього я трохи погано себе почувала… Тепер я перебуваю під повним наглядом", - написала Емеральд.

Євгенія Емеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія зізналася, що дуже засмучується через те, що через погане самопочуття не змогла привітати усіх з новорічними святами, а також пропустила багато зустрічей.

"Відверто, останній місяць видався дуже складним для мене ( не передати словами, як важко було весь цей час бути овочем). Одразу хочу вибачитися за те, що не була на зв’язку, не відповідала і доводилося відміняти всі зустрічі. Навіть нормально нікого не змогла привітати з Різдвом. Сподіваюся ви не забули про мене за місяць відсутності", - написала снайперка.

Також Емеральд одразу звернулася до своїх хейтерів, які критикують її через висвітлення вагітності в соцмережах.

"Відповідь "диванникам" - так, я обов’язково буду знімати пологи і всі емоції обов’язково покажу! Бо народження нового життя - це прекрасно", - додала Євгенія.

Нагадаємо, що про свою другу вагітність Євгенія Емеральд повідомила шанувальникам у жовтні. У снайперки та її коханого Євгена Стипанюка буде дівчинка. Також Емеральд має доньку від попередніх стосунків.

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