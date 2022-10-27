Снайперка Євгенія Емеральд вагітна: "В мене під серцем бандерятко"

Українська захисниця, снайперка з позивним "українська Жанна Д’Арк" Євгенія Емеральд зізналася, що чекає дитину.

Про це вона написала в Instagram. Як поділилася Євгенія, перші два місяці вона не розповідала про це ані своєму чоловіку, ані командирам і перебувала на війні, захищаючи нашу землю. Врешті, снайперку замучив токсикоз:

"В мене під сердцем бандерятко. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я дала слово українському народові, що буду на цій війні, поки ми не виженемо ворога! І я недотрималась слова… Вибачте мені, друзі. Я так довго не наважувалася сказати…Вагітний снайпер - просто сюр якийсь. Так сталося, що на цій війні від кохання двох військових зародилася нова душа", - поділилася Емеральд на своїй сторінці у фотоблогу.

Євгенія Емеральд з чоловіком / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Євгенія зазначила, що саме її вагітність стала причиною того, що вона в середині вересня покинула бойовий фронт і перейшла у тиловий фронт.

Зазначимо, що 14 жовтня – у День захисників та захисниць України Євгенія Емеральд вийшла заміж. Обранцем Євгенії став військовий Євген Стипанюк, з яким снайперка познайомилася на війні. Весілля відгуляли просто на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ.

Для Євгенії це буде друга дитина, у захисниці також є донька від попередніх стосунків.

Її назвали українською Жанною Д’Арк – історія української снайперки Євгенії Емеральд

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