Експерт пояснив, чому в Україні побільшало повітряних тривог

Повітряних тривог в Україні побільшало через велику кількість російських літаків МіГ-31 у повітряному просторі Білорусі. Сирени в Україні вмикаються щоразу, коли ці літаки підіймаються в повітря.

Про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів "24 каналу".

Він пояснив, що російський літак підіймається в Білорусі, бере курс у напрямку України, набирає необхідну швидкість, яка свідчить про підготування завдати ракетного удару. А після цього літак змінює свій курс і знову заходить на цю траєкторію.

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"Ось така імітація пуску ракетної зброї. МіГ-31 має можливість використовувати так звані гіперзвукові ракети "Кинджал". Вони є авіаційною версією ракет "Іскандер", – додав Коваленко.

Він припустив, що саме на цих ракетах може бути встановлена бойова частина у вигляді "брудної бомби".

Нагадаємо, протягом 26 жовтня в Україні чотири рази була оголошена масштабна повітряна тривога, яка охопила всі регіони, окрім анексованого Криму. Сирени лунали від пообідньої пори до вечора. Під час них моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла про зліт літаків у Білорусі.

Зауважимо, що Росія перекидає до Білорусі свої війська і техніку, однак за найсвіжішими даними української розвідки, в РБ немає ударного угруповання, яке могло б здійснити повторний наступ на Україну.

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