Эксперт объяснил, почему в Украине стало больше воздушных тревог

Воздушных тревог в Украине стало больше из-за большого количества российских самолетов МиГ-31 в воздушном пространстве Беларуси. Сирены в Украине включаются всякий раз, когда эти самолеты поднимаются в воздух.

Об этом военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал "24 каналу".

Он пояснил, что российский самолет поднимается в Беларуси, берет курс в направлении Украины, набирает необходимую скорость, свидетельствующую о подготовке нанесения ракетного удара. А после этого самолет меняет свой курс и снова заходит на эту траекторию.

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"Вот такая имитация пуска ракетного оружия. МиГ-31 может использовать так называемые гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они являются авиационной версией ракет "Искандер", — добавил Коваленко.

Он предположил, что именно на этих ракетах может быть установлена боевая часть в виде "грязной бомбы".

Напомним, в течение 26 октября в Украине четыре раза была объявлена масштабная воздушная тревога, охватившая все регионы, кроме аннексированного Крыма. Сирены звучали с обеда до вечера. В ходе них мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала о взлете самолетов в Беларуси.

Заметим, что Россия перебрасывает в Беларусь свои войска и технику, однако по самым свежим данным украинской разведки, в РБ нет ударной группировки, которая могла бы осуществить повторное наступление на Украину.

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