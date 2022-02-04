Сочное куриное филе в сладком соусе

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился простым способом приготовления куриного филе.
Приготовленное по этому рецепту мясо птицы еще называют курицей терияки. В японской кухне терияки означает технику приготовления продуктов, сочетающую обжаривание и глазирование. Благодаря сахару и соевому соусу приготовленное таким образом мясо приобретает карамельный блеск и получается нежным и сочным.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе (700-800 г)
- 100 мл соевого соуса
- 100 мл воды
- 50 г сахара
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 1 ст. л. кунжута
- масло для жарки
Приготовление:
1. Куриное филе промываем и просушиваем. Комок нарезаем полосками и обжариваем на масле. Главное, жарить мясо на большом огне, чтобы оно не варилось в сковороде, а влага быстро улетучилась и филе слегка подрумянилось.
2. Когда курица готова, убираем ее со сковороды. После этого высыпаем на сковороду пропущенный через пресс чеснок, сахар, соевый соус и кунжут. Хорошо перемешиваем.
3. В отдельной емкости смешиваем крахмал с водой и вливаем в соус. Масса быстро густеет, поэтому ее нужно постоянно перемешивать. Когда соус станет густым, добавляем обжаренную курицу и тщательно перемешиваем, чтобы кусочки куриного филе глазировались со всех сторон. Отключаем плиту, накрываем сковороду крышкой и даем постоять несколько минут.
4. Готовое куриное филе со сладким соусом можно подавать с рисом и овощами.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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