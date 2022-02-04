Сочное куриное филе в сладком соусе

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко поделился простым способом приготовления куриного филе.

Приготовленное по этому рецепту мясо птицы еще называют курицей терияки. В японской кухне терияки означает технику приготовления продуктов, сочетающую обжаривание и глазирование. Благодаря сахару и соевому соусу приготовленное таким образом мясо приобретает карамельный блеск и получается нежным и сочным.

Ингредиенты:

2 куриных филе (700-800 г)

100 мл соевого соуса

100 мл воды

50 г сахара

2 зубчика чеснока

1 ст. л. кукурузного крахмала

1 ст. л. кунжута

масло для жарки

Приготовление:

1. Куриное филе промываем и просушиваем. Комок нарезаем полосками и обжариваем на масле. Главное, жарить мясо на большом огне, чтобы оно не варилось в сковороде, а влага быстро улетучилась и филе слегка подрумянилось.

2. Когда курица готова, убираем ее со сковороды. После этого высыпаем на сковороду пропущенный через пресс чеснок, сахар, соевый соус и кунжут. Хорошо перемешиваем.

3. В отдельной емкости смешиваем крахмал с водой и вливаем в соус. Масса быстро густеет, поэтому ее нужно постоянно перемешивать. Когда соус станет густым, добавляем обжаренную курицу и тщательно перемешиваем, чтобы кусочки куриного филе глазировались со всех сторон. Отключаем плиту, накрываем сковороду крышкой и даем постоять несколько минут.

4. Готовое куриное филе со сладким соусом можно подавать с рисом и овощами.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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