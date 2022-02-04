Соковите куряче філе у солодкому соусі

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився простим способом приготування курячого філе.

Приготоване за цим рецептом м'ясо птиці ще називають куркою теріяки. У японській кухні теріяки означає техніку приготування продуктів, яка поєднує обсмажування та глазурування. Завдяки цукру та соєвому соусу приготоване таким чином м'ясо набуває карамельного блиску та виходить ніжним і соковитим.

Інгредієнти:

2 курячих філе (700-800 г)

100 мл соєвого соусу

100 мл води

50 г цукру

2 зубчики часнику

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1 ст. л. кунжуту

олія для смаження

Приготування:

1. Куряче філе промиваємо та просушуємо. Грудку нарізаємо смужками і обсмажуємо на олії. Головне смажити м'ясо на великому вогні, щоб воно не варилося в сковороді, а волога швидко випарувалась і філе злегка підрум'янилося.

2. Коли курка готова, прибираємо її зі сковороди. Після цього висипаємо на сковороду пропущений через прес часник, цукор, соєвий соус та кунжут. Гарно перемішуємо.

3. В окремій ємності змішуємо крохмаль із водою та вливаємо до соусу. Маса швидко густішає, тому її потрібно постійно перемішувати. Коли соус стане густим, додаємо обсмажену курку і ретельно перемішуємо, щоб шматочки курячого філе глазурувалися з усіх боків. Відключаємо плиту, накриваємо сковороду кришкою та даємо постояти кілька хвилин.

4. Готове куряче філе з солодким соусом можна подавати з рисом та овочами.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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