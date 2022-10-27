Вместо "карты побыта": в Польше анонсировали новые документы для украинских беженцев

Беженцам из Украины, вероятно, не придется получать в Польше "карты побыта".

В Польше планируют разрешить украинским беженцам пока не получать "карты побыта" – разрешения на временное проживание.

Соответствующие изменения были подготовлены в Министерстве внутренних дел и администрации Польши, пишет gazetaprawna.pl.

Согласно предложенной инициативе, для граждан Украины хотят ликвидировать возможность получения "карт побыта" в упрощенном порядке. Вместо этого в закон о помощи беженцам из Украины планируют внести новый пункт, предусматривающий выдачу приехавшим в Польшу после 24 февраля украинцам однолетних разрешений на проживание.

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Ожидается, что вышеуказанные изменения в закон будут приняты в течение ноября. Тогда же и появятся детали по нововведению.

Напомним, что польское правительство планирует несколько нововведений об условиях пребывания украинских беженцев. В частности, обязательным станет получение номера PESEL, оплата проживания в пунктах массового размещения и т.д.

Как сообщалось, в Польше ZUS проверяет украинских беженцев, которые выезжают из Польши более месяца, и отменяют таким лицам выплаты по программам "500+" или "Семейный опекунский капитал". Уже более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат вследствие длительного выезда из Польши.

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