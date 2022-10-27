Снайперша Евгения Эмеральд беременна: "У меня под сердцем бандерятко"

Украинская защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд призналась, что ждет ребенка.

Об этом она написала в Instagram. Как поделилась Евгения, первые два месяца она не рассказывала об этом ни мужу, ни командирам и находилась на войне, защищая нашу землю. Наконец, снайпершу замучил токсикоз:

"У меня под сердцем бандерятко. Когда началось полномасштабное вторжение, я дала слово украинскому народу, что буду на этой войне, пока мы не выгоним врага! И я не сдержала слова… Простите меня, друзья. Я так долго не решалась сказать… Беременный снайпер — просто сюр какой-то. Так случилось, что на этой войне от любви двух военных зародилась новая душа", — поделилась Эмеральд на своей странице в фотоблоге.

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения отметила, что именно ее беременность стала причиной того, что она в середине сентября покинула боевой фронт и перешла в тыловой фронт.

Отметим, что 14 октября – в День защитников и защитниц Украины Евгения Эмеральд вышла замуж. Избранником Евгении стал военный Евгений Стипанюк, с которым снайперша познакомилась на войне. Свадьбу отыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.

Для Евгении это будет второй ребенок, у защитницы также есть дочь от предыдущих отношений.

Ее назвали украинской Жанной Д'Арк – история украинской снайперши Евгении Эмеральд

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