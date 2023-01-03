Все змішати та в духовку: легкий рецепт гарбузової сирної запіканки

Інгредієнти для приготування гарбузової сирної запіканки

сира м'якоть гарбуза - 500 грам,

цукор – 100 грам,

ванілін – за бажанням,

яйця – 2 штуки,

сметана – 60 грам,

кукурудзяний крохмаль – 35 грам,

сир домашній – 500 грам,

цедра 1 апельсину.

Приготування гарбузової сирної запіканки

Для приготування 250 грам гарбузового пюре, а це приблизно 500 г м’якоті сирого гарбуза, очистіть гарбуз від шкірки та наріжте на невеликі шматочки.

Щоб приготувати гарбузове пюре гарбуз можна запекти в духовці. Можна покласти шматочки гарбуза в каструлю з водою, налити трохи води та пропарити на плиті. Таким чином тушкуємо гарбуз під закритою кришкою до мякості хвилин 30.

Пропарені гарбузові шматочки без рідини перекладаємо у глибоку миску і збиваємо блендером до однорідної кашки пюре.

Додаємо 100 грам цукру, трохи ваніліну або ванільного цукру, 60 грам сметани та 2 яйця.

Тремо цедру 1 апельсину. Намагайтеся знімати лише помаранчеву скоринку, без білої плівки, оскільки вона гірчить.

Тепер все перемішуємо до однорідності.

В отриману масу викладаємо 500 г сиру і все ретельно збиваємо Найкраще це робити міксером, він точно не залишить грудочок, наввіть якщо сир був зернистим..

Потім насипаємо 35 грам кукурудзяного крохмалю і знову добре перемішуємо. Повинна вийти однорідна маса.

Розподіляємо тісто у змащеній маслом формі для випікання.

Відправляємо запікатися у розігріту духовку до 160-170 градусів приблизно на 60 хвилин.

Готовність можна перевірити дерев’яною шпажкою.

По готовності гарбузову запіканку залишаємо остигати у формі, тільки потім звільняємо від кільця, щоб гарбузово-сирова маса стабілізувалася.

За текстурою та за смаком така гарбузова заіпканка дуже нагадує чизкейк.

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