Все змішати та в духовку: легкий рецепт гарбузової сирної запіканки

Рецепт найсмачнішої гарбузової запіканки, яку легко приготувати.
Інгредієнти для приготування гарбузової сирної запіканки
- сира м'якоть гарбуза - 500 грам,
- цукор – 100 грам,
- ванілін – за бажанням,
- яйця – 2 штуки,
- сметана – 60 грам,
- кукурудзяний крохмаль – 35 грам,
- сир домашній – 500 грам,
- цедра 1 апельсину.
Приготування гарбузової сирної запіканки
- Для приготування 250 грам гарбузового пюре, а це приблизно 500 г м’якоті сирого гарбуза, очистіть гарбуз від шкірки та наріжте на невеликі шматочки.
- Щоб приготувати гарбузове пюре гарбуз можна запекти в духовці. Можна покласти шматочки гарбуза в каструлю з водою, налити трохи води та пропарити на плиті. Таким чином тушкуємо гарбуз під закритою кришкою до мякості хвилин 30.
- Пропарені гарбузові шматочки без рідини перекладаємо у глибоку миску і збиваємо блендером до однорідної кашки пюре.
- Додаємо 100 грам цукру, трохи ваніліну або ванільного цукру, 60 грам сметани та 2 яйця.
- Тремо цедру 1 апельсину. Намагайтеся знімати лише помаранчеву скоринку, без білої плівки, оскільки вона гірчить.
- Тепер все перемішуємо до однорідності.
- В отриману масу викладаємо 500 г сиру і все ретельно збиваємо Найкраще це робити міксером, він точно не залишить грудочок, наввіть якщо сир був зернистим..
- Потім насипаємо 35 грам кукурудзяного крохмалю і знову добре перемішуємо. Повинна вийти однорідна маса.
- Розподіляємо тісто у змащеній маслом формі для випікання.
- Відправляємо запікатися у розігріту духовку до 160-170 градусів приблизно на 60 хвилин.
- Готовність можна перевірити дерев’яною шпажкою.
- По готовності гарбузову запіканку залишаємо остигати у формі, тільки потім звільняємо від кільця, щоб гарбузово-сирова маса стабілізувалася.
За текстурою та за смаком така гарбузова заіпканка дуже нагадує чизкейк.
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