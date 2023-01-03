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Все змішати та в духовку: легкий рецепт гарбузової сирної запіканки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
653
Час на прочитання
2 хв
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Все змішати та в духовку: легкий рецепт гарбузової сирної запіканки

гарбузова сирна запіканка

Рецепт найсмачнішої гарбузової запіканки, яку легко приготувати.

Інгредієнти для приготування гарбузової сирної запіканки

  • сира м'якоть гарбуза - 500 грам,
  • цукор – 100 грам,
  • ванілін – за бажанням,
  • яйця – 2 штуки,
  • сметана – 60 грам,
  • кукурудзяний крохмаль – 35 грам,
  • сир домашній – 500 грам,
  • цедра 1 апельсину.

Приготування гарбузової сирної запіканки

  • Для приготування 250 грам гарбузового пюре, а це приблизно 500 г м’якоті сирого гарбуза, очистіть гарбуз від шкірки та наріжте на невеликі шматочки.
  • Щоб приготувати гарбузове пюре гарбуз можна запекти в духовці. Можна покласти шматочки гарбуза в каструлю з водою, налити трохи води та пропарити на плиті. Таким чином тушкуємо гарбуз під закритою кришкою до мякості хвилин 30.
  • Пропарені гарбузові шматочки без рідини перекладаємо у глибоку миску і збиваємо блендером до однорідної кашки пюре.
  • Додаємо 100 грам цукру, трохи ваніліну або ванільного цукру, 60 грам сметани та 2 яйця.
  • Тремо цедру 1 апельсину. Намагайтеся знімати лише помаранчеву скоринку, без білої плівки, оскільки вона гірчить.
  • Тепер все перемішуємо до однорідності.
  • В отриману масу викладаємо 500 г сиру і все ретельно збиваємо Найкраще це робити міксером, він точно не залишить грудочок, наввіть якщо сир був зернистим..
  • Потім насипаємо 35 грам кукурудзяного крохмалю і знову добре перемішуємо. Повинна вийти однорідна маса.
  • Розподіляємо тісто у змащеній маслом формі для випікання. 
  • Відправляємо запікатися у розігріту духовку до 160-170 градусів приблизно на 60 хвилин. 
  • Готовність можна перевірити дерев’яною шпажкою.
  • По готовності гарбузову запіканку залишаємо остигати у формі, тільки потім звільняємо від кільця, щоб гарбузово-сирова маса стабілізувалася.

За текстурою та за смаком така гарбузова заіпканка  дуже нагадує чизкейк. 

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Дата публікації
Перегляди
653
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