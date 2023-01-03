Оля Полякова показала, як у підвалі облаштувала укриття: "Раптом що, будемо тут ночувати"

Артистка з дітьми вже ночувала дві ночі поспіль у підвалі.

На новорічні вихідні країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Співачка Оля Полякова розповіла, що разом з доньками від обстрілів ховалася у підвалі.

У приміщенні родині довелося ночувати дві ночі поспіль. Однак підвал не призначений для того, аби там спати. Тому Оля вирішила його облаштувати під укриття та розмістила там два зручних ліжка.

Укриття Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Два дні поспіль ми вже спали у підвалі. Там у нас був незручний диван. І сьогодні ми принесли до підвалу ліжка. Раптом що, будемо тут ночувати. А то діти мої спали на цьому дивані", - поділася Оля.

Укриття Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка все ж таки сподівається, що укриття їм не знадобиться і країна-агресорка Росія припинить обстрілювати Україну.

"Я сподіваюся, що вони нам не знадобляться", - наголосила Оля.

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової у прямому ефірі гадала на картах. Маша відповіла на цікаві запитання користувачів про те, чи повернеться Олег Винник до України та чи вийде Леся Нікітюк заміж цьогоріч.

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