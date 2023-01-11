В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера" – СМИ

Охранному предприятию был отдан центр специальной подготовки, где раньше тренировались спецназовцы Беларуси.

В Беларуси готовят аналог боевиков частной военной компании "Вагнер".

Об этом рассказал представитель Объединенного переходного кабинета белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик, говорится в статье DW.

Частному охранному предприятию "ГардСервис" диктатор Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие. Сахащик предполагает, что "ГардСервис" готовят к участию в боевых действиях, военную подготовку проводят на нескольких белорусских полигонах.

"Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназовцев (базируется в Марьиной Горке Минской области – Ред.) тренируют работников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также происходят активные действия", – говорит представитель Тихановской.

По его информации, персонал "ГардСервис", численность которого резко возросла и уже достигает около тысячи человек, тренируется уже несколько месяцев.

"Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами, которые служили в силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств Беларуси", — отметил оппозиционер.

Представитель Тихановской не исключает, что участников "ГардСервиса" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), или для штурмов городов по аналогии с "вагнеровцами".

Вагнеровцы обучали "ГардСервис"?

В издании отмечают, что в конце июля-августа в Минск прибыли наемники из ЧВК "Вагнера", которые должны были обучать работников "ГардСервис". По слухам, работникам обещали командировку и в будущем зарплату в 10 тысяч белорусских рублей (около 3700 евро).

"Появился какой-то человек, который начал рассылать разным СМИ рассказы о том, как сотрудников "ГардСервис" тренируют сотрудники из ЧВК "Вагнер". В подтверждение он присылал свое удостоверение, где были замащены фото, имя и фамилия. Идентифицировать этого человека было невозможно, как и то, насколько правдивую информацию он предоставлял", – отмечает журналист Белорусского центра расследования Алексей Карпеко.

Что известно о "ГардСервисе"

Частное охранное предприятие "Гард Сервис" было сформировано в Белоруссии в июне 2020 года. Согласно указу диктатора Лукашенко все участники компании официально имеют право носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также другие инструменты для применения физической силы "в порядке, установленном законом для военизированной охраны".

"Вероятно, перед президентскими выборами в Беларуси понадобилась частная структура на случай не самого благоприятного сценария для Лукашенко. В ЧОП (частное охранное предприятие) набирали бывших ветеранов силовых структур, службы безопасности президента, спецназа, специальных подразделений КГБ, МВД, Госпогранкомитета", – отмечает Алексей Карпенко.

Попасть туда могут только "проверенные" люди.

"Я знаю несколько бывших силовиков, пытавшихся туда устроиться, но их проигнорировали – нужен определенный бекграунд", – говорит Карпеко.

По его словам, предприятию отдали в распоряжение центр специальной подготовки, где раньше тренировались спецназовцы из Беларуси и других стран, преимущественно африканских и южноамериканских. На вооружении у предприятия есть пистолеты, автоматы и снайперские винтовки.

Угроза из Беларуси: последние новости

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси.

По информации ГПСУ, РФ понемногу опрокидывает войска из Беларуси на восток Украины. Также сообщалось, что в Беларуси завершены меры проверки учетных данных военнообязанных.

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