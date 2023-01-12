Новые военные учения в Беларуси: Жданов оценил угрозу для Украины

По его словам, Россия нашла еще один способ, как держать нас в напряжении.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько реальна угроза нового наступления из Беларуси на ближайшее время.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
"Россия нашла еще один способ, как держать нас в напряжении и отвлекать наши силы на северную границу. Россияне понимают, что не могут сегодня создать ударную группировку – для этого нужно время. Скрыто ее создать не удастся", – отметил эксперт.
По его словам, белорусская армия не готова к войне. Между тем Лукашенко понемногу раздает россиянам все, что можно раздать из собственного Минобороны.
"Фактически он ставит белорусскую армию в такие условия, что военных запасов в случае войны там хватит на две недели. А дальше что? Склады пустые, техники нет — все передали России. Белорусский мобрезерв Россия частично выгребает в качестве наемников", — говорит Жданов. .
Поэтому РФ решила объявить новые военные учения в Беларуси, чтобы держать в напряжении не только Украину, но и Польшу и страны Балтии.
"А создать летно-тактическую группировку и разбрасывать ее по всей территории Беларуси и 2 недели проводить с ними учения – то здесь не только мы будем напрягаться, но и НАТО будет напрягаться, в частности Польша и страны Балтии", – сказал он.
Жданов не исключил, что какой-нибудь вражеский самолет, который будет участвовать в этих учениях, оккупанты поднимут в небо и выпустят из него ракеты по Украине. Поэтому эксперт предупреждает, что нужно особенно прислушиваться к воздушным тревогам в эти недели.
Угроза из Беларуси: последние новости
Напомним, что по данным Генштаба, на территории Беларуси сейчас находятся от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян, которые там тренируются.
Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси. По инормации СМИ, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера".
По информации ГПСУ, РФ понемногу перебрасывает войска из Беларуси на восток Украины. Также сообщалось, что в Беларуси завершены меры проверки учетных данных военнообязанных.
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