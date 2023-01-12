Новые военные учения в Беларуси: Жданов оценил угрозу для Украины

По его словам, Россия нашла еще один способ, как держать нас в напряжении.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько реальна угроза нового наступления из Беларуси на ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Россия нашла еще один способ, как держать нас в напряжении и отвлекать наши силы на северную границу. Россияне понимают, что не могут сегодня создать ударную группировку – для этого нужно время. Скрыто ее создать не удастся", – отметил эксперт.

По его словам, белорусская армия не готова к войне. Между тем Лукашенко понемногу раздает россиянам все, что можно раздать из собственного Минобороны.

"Фактически он ставит белорусскую армию в такие условия, что военных запасов в случае войны там хватит на две недели. А дальше что? Склады пустые, техники нет — все передали России. Белорусский мобрезерв Россия частично выгребает в качестве наемников", — говорит Жданов. .

Поэтому РФ решила объявить новые военные учения в Беларуси, чтобы держать в напряжении не только Украину, но и Польшу и страны Балтии.

"А создать летно-тактическую группировку и разбрасывать ее по всей территории Беларуси и 2 недели проводить с ними учения – то здесь не только мы будем напрягаться, но и НАТО будет напрягаться, в частности Польша и страны Балтии", – сказал он.

Жданов не исключил, что какой-нибудь вражеский самолет, который будет участвовать в этих учениях, оккупанты поднимут в небо и выпустят из него ракеты по Украине. Поэтому эксперт предупреждает, что нужно особенно прислушиваться к воздушным тревогам в эти недели.