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Путін змінив підхід до війни: у британській розвідці пояснили призначення Герасимова

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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1927
Час на прочитання
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Путін змінив підхід до війни: у британській розвідці пояснили призначення Герасимова

Фото: Associated Press

У Кремлі опосередковано визнають, що російська агресія в Україні не досягає стратегічних цілей.

Призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

Таку оцінку цього кадрового призначення військової розвідки опубліковано у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики британської розвідки вважають, що така перестановка “є показником зростаючої серйозності ситуації, з якою стикається Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії”.

"Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням більшістю російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни", - йдеться у повідомленні.

Пониження попереднього керівника військової кампанії Сергія Суровікіна до рангу заступника означає, що “його авторитет і вплив майже напевно значно зменшені”.

Нагадаємо, в середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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Дата публікації
Перегляди
1927
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