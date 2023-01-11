Путін змінив підхід до війни: у британській розвідці пояснили призначення Герасимова

У Кремлі опосередковано визнають, що російська агресія в Україні не досягає стратегічних цілей.

Призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

Таку оцінку цього кадрового призначення військової розвідки опубліковано у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики британської розвідки вважають, що така перестановка “є показником зростаючої серйозності ситуації, з якою стикається Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії”.

Також читайте Ставленики ФСБ у війні проти України втрачають свій вплив: експерт пояснив нові призначення

"Цей крок, ймовірно, буде зустрінутий із крайнім невдоволенням більшістю російських ультранаціоналістів та військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова у поганому веденні війни", - йдеться у повідомленні.

Пониження попереднього керівника військової кампанії Сергія Суровікіна до рангу заступника означає, що “його авторитет і вплив майже напевно значно зменшені”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/mqjtoiYBX6



#StandWithUkraine pic.twitter.com/eQIpcx64vh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 11, 2023

Нагадаємо, в середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Читайте також: