Суровікін більше не керує російськими військами в Україні - міноборони РФ

У військовому відомстві держави-агресорки пояснили проведені зміни в керівництві "розширенням масштабу завдань".

У середу, 11 січня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на повідомлення Міноорони РФ.

Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником. Суровікін пробув на посаді командувача лише три місяці.

Також заступником Герасимова призначені головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

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У військовому відомстві держави-агресора пояснили проведені зміни в керівництві "розширенням масштабу розв'язуваних завдань та необхідністю організації більш тісної взаємодії видів та родів військ".

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про ймовірність нового наступу на територію України. Він заявив, що в Росії для цього й проводили мобілізацію.

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