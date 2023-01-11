Уряд Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.

Про це заявив речник британського уряду, інформує видання The Financial Times.

За його словами, Британія прагне прискорити підтримку Києва, щоб допомогти виграти війну проти режиму Володимира Путіна.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України за допомогою військових технологій наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть змінити правила гри для українців. Минулого тижня прем’єр-міністр сказав президенту Зеленському, що Велика Британія надасть усе, що ми зможемо", – заявив представник британського уряду.

Він уточнив, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "попрацювати з партнерами" протягом найближчих тижнів, щоб просунутися далі і "пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

У виданні припускають, що йдеться про танки Challenger 2, які є на озброєнні британської армії.

Коли ЗСУ отримають західні танки

За інофрмацією Sky News, Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2. Нагадаємо, що Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.

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Тим часом в уряді Німеччини заявили, що не знають про запити відправити Україні танки Leopard. А от Фінляндія не проти передати Україні танки Leopard 2, проте з умовою, що таке рішення має бути ухвалене спільно в Європі.

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