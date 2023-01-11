У московському аеропорту "Шереметьєво" водій під наркотиками протаранив літак: фото

У Москві на льотному полі міжнародного аеропорту "Шереметьєво" 34-річний водій телетрапу, перебуваючи під впливом наркотиків, протаранив пасажирський літак, який готувався до вильоту в Красноярськ.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, опублікувавши фото наслідків зіткнення.

З посиланням на власні джерела російський канал повідомляє, що через деякий час після інциденту водія знайшли на робочому місці непритомним. Ймовірно, він перебував під дією наркотиків.

В аеропорт викликали співробітників управління контролю за обігом наркотиків, а співробітника екстрено відвезли в реанімацію лікарні в Хімках. Пізніше у нього діагностували інтоксикацію. Він перебуває у комі.

Внаслідок ДТП постраждав пасажирський літак "Аерофлоту" Boeing 737. Повітряне судно отримало незначне пошкодження фюзеляжу. Рейс вирішили не скасовувати, проте виліт затримали на 40 хвилин.

Нагадаємо, раніше один з терміналів у другому за величиною міжнародному аеропорту російської столиці “Шереметьєво” затопило після того, як там спрацювала пожежна сигналізація.

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