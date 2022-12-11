У московському аеропорту стався потоп: спрацювала протипожежна система (відео)

Причиною інциденту в міжнародному аеропорту “Шереметьєво” стала мікрохвильовка, в якій співробітник забув свій обід.

Один з термінал у другому за величиною міжнародному аеропорту російської столиці “Шереметьєво” затопило після того, як там спрацювала пожежна сигналізація.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відповідне відео.

Вода полилася на людей і частину будівлі затопило. У деяких місцях почало обвалюватися перекриття між поверхами.

На опублікованих кадрах видно, як пасажири аеропорту ховаються від потопу.

На місце пригоди виїхали пожежні служби, проте вони встановили, що сигналізація спрацювала з хибних причин. "Займання немає", - повідомили в екстрених службах.

Потоп в аеропорту Шереметьєво стався через те, що співробітник аеропорту вирішив пообідати у службовому приміщенні, але відволікся, доки обід розігрівався у мікрохвильовій печі. Він згадав про їжу, коли з мікрохвильовки пішов дим, що викликало спрацювання сигналізації.

Цікаво, що протипожежні датчики спрацювали не в тому місці, де спостерігалося задимлення.

Нагадаємо, раніше в російському місті Рязані стався вибух у двоповерховому житловому будинку. Причиною НП стало те, що один із мешканців варив самогон. Внаслідок вибуху обвалилися перекриття між першим та другим поверхами, дві квартири отримали значні пошкодження.

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