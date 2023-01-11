Коли в армії Росії почнеться "снарядний голод": думка військового експерта

Армія Росії майже вичерпала складські запаси засобів ураження, і найближчими місяцями відчує "припасний голод".

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Росіяни протягом найближчих кількох місяців виходитимуть за всіма типами озброєнь на так званий припасний голод - боєприпасний, ракетний, голод певних типів озброєнь. Голод - це коли їм доводиться працювати "з коліс". Коли складські запаси вибрані до нуля, бойові завдання виконуються за допомогою тих засобів ураження, які виробила промисловість зараз. Припустимо, виконує завдання оборонпром Росії з виробництва 5 тисяч снарядів на день. І ці 5 тисяч снарядів на день якось перекинуть на лінію фронту. І використовувати їх можна не більше 5 тисяч – або накопичувати десь, використовувати менше, або використовувати граничну кількість снарядів", - пояснив він.

Як зазначив експерт, це стосується і всіх інших груп бойового спорядження, зокрема ракет:

"Тих же ракет вони можуть виробляти в районі 30-40 на місяць і не більше того. Тому вони або по 1-2 ракети на день відстрілюватимуться, або збиратиме місяць або два, щоб зібрати хвилю 70-100 ракет".

За словами Світана, росіяни "виходять на плато щодо використання всіх видів озброєнь з коліс", тоді як в України "за спиною Європа та весь цивілізований світ, який готовий надати нам певну кількість озброєнь, яку ми запросимо".

Військовий експерт Роман Світан також розповів, що Збройні сили України вже наприкінці січня - в лютому зможуть задіяти на фронті нову наступальну зброю, надану Заходом. Йдеться, що крема, про збільшення постачання армійської артилерії та бронетехніки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у недавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Росія використала дуже значні обсяги боєприпасіві тепер по всьому світі шукає, де придбати снаряди до артилерії, танків, "Градів" і "Ураганів".

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