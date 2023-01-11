Руслан Ханумак назвав Славу Дьоміна "дном": ведучий відповів

Режисер та актор Руслан Ханумак назвав ведучого Славу Дьоміна "дном".

Знаменитість так висловився щодо свого колеги за сценою через шоу "Слава+". Зокрема, там Дьомін розповідав про розлучення Ханумака з блогеркою Аліною Шаманською. Задля того, аби більш висвітлити цю тему, Слава запросив тарологиню Людмилу Хомутовську, якій карти сказали, що режисер зраджував колишній дружині.

Слава Дьомін і тарологиня Людмила Хомутовська

Ханумак не став це терпіти та записав звернення до Дьоміна в Instagram.

"Я цю тему взагалі пообіцяв собі більше не відкривати, але є одне "але". І таке "але", що у мене навіть немає слів. Є в мене лише два слова - це Слава Дьомін і картярка. Ну якщо вона, Слава, сказала тобі правду, а не я, то після цього ти, твій проєкт і всі твої гості, які будуть погоджуватися після цього до тебе приходити, – повне дно. Чуваче, ти ж теж лисий і теж з бородою, ми ж так не робимо", - звернувся до Дьоміна Ханумак.

Відповідь ведучого теж не забарилася. Слава у коментарях під відео пояснив, чому запрошує на шоу тарологиню. Також ведучий запросив Ханумака на інтерв'ю, аби той міг сам прокоментувати все.

"Є люди, які вірять тарологам. І їх багато. І в таких ефірах ми обговорюємо багато питань, які стосуються ситуації в країні, а не тільки особисте життя блогерів чи інших відомих людей. Для таких людей ми і робимо такі інтерв'ю, і це справа кожного глядача - вірити чи ні. Я не несу відповідальність за сказане гостем. І не висловлюю свою думку з цього приводу. Якщо тобі справді є що сказати глядачам і підписникам з цього і не тільки приводу, то я запрошую на інтерв'ю, де ти зможеш висловитись на всі 100%", - відповів Слава.

Нагадаємо, днями Аліна Шаманська оголосила, що розлучається з чоловіком Русланом Ханумаком. Розлучення пари одразу породило чимало пліток, адже блогерка зізналась, що останньою краплею для неї стало відео, де режисер "треться геніталіями" з блогеркою Анною Алхім. Хамумак же відповів, що вони взагалі з Шаманською розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни. Аліна ж заявила, що це брехня.

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