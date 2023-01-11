Руслан Ханумак назвав Славу Дьоміна "дном": ведучий відповів

Приводом для сварки стала тарологиня, яку Дьомін запросив прокоментували розлучення Ханумака та Шаманської.
Режисер та актор Руслан Ханумак назвав ведучого Славу Дьоміна "дном".
Знаменитість так висловився щодо свого колеги за сценою через шоу "Слава+". Зокрема, там Дьомін розповідав про розлучення Ханумака з блогеркою Аліною Шаманською. Задля того, аби більш висвітлити цю тему, Слава запросив тарологиню Людмилу Хомутовську, якій карти сказали, що режисер зраджував колишній дружині.
Ханумак не став це терпіти та записав звернення до Дьоміна в Instagram.
"Я цю тему взагалі пообіцяв собі більше не відкривати, але є одне "але". І таке "але", що у мене навіть немає слів. Є в мене лише два слова - це Слава Дьомін і картярка. Ну якщо вона, Слава, сказала тобі правду, а не я, то після цього ти, твій проєкт і всі твої гості, які будуть погоджуватися після цього до тебе приходити, – повне дно. Чуваче, ти ж теж лисий і теж з бородою, ми ж так не робимо", - звернувся до Дьоміна Ханумак.
Відповідь ведучого теж не забарилася. Слава у коментарях під відео пояснив, чому запрошує на шоу тарологиню. Також ведучий запросив Ханумака на інтерв'ю, аби той міг сам прокоментувати все.
"Є люди, які вірять тарологам. І їх багато. І в таких ефірах ми обговорюємо багато питань, які стосуються ситуації в країні, а не тільки особисте життя блогерів чи інших відомих людей. Для таких людей ми і робимо такі інтерв'ю, і це справа кожного глядача - вірити чи ні. Я не несу відповідальність за сказане гостем. І не висловлюю свою думку з цього приводу. Якщо тобі справді є що сказати глядачам і підписникам з цього і не тільки приводу, то я запрошую на інтерв'ю, де ти зможеш висловитись на всі 100%", - відповів Слава.
Нагадаємо, днями Аліна Шаманська оголосила, що розлучається з чоловіком Русланом Ханумаком. Розлучення пари одразу породило чимало пліток, адже блогерка зізналась, що останньою краплею для неї стало відео, де режисер "треться геніталіями" з блогеркою Анною Алхім. Хамумак же відповів, що вони взагалі з Шаманською розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни. Аліна ж заявила, що це брехня.
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