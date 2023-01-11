Руслан Ханумак назвал Славу Демина "дном": ведущий ответил

Режиссер и актер Руслан Ханумак назвал ведущего Славу Демина "дном".

Знаменитость так выразился в отношении своего коллеги по сцене из-за шоу "Слава+". В частности, там Демин рассказывал о разводе Ханумака с блогершей Алиной Шаманской. Для того чтобы более осветить эту тему, Слава пригласил таролога Людмилу Хомутовскую, которой карты сказали, что режиссер изменял бывшей жене.

Слава Демин и таролог Людмила Хомутовская

Ханумак не стал это терпеть и записал обращение к Демину в Instagram.

"Я эту тему вообще пообещал себе больше не открывать, но есть одно "но". И такое "но", что у меня даже нет слов. Есть у меня только два слова — это Слава Демин и карточница. Ну если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости, которые будут соглашаться после этого к тебе приходить, – полное дно. Чувак, ты тоже лысый и тоже с бородой, мы же так не делаем", – обратился к Демину Ханумак.

Ответ ведущего тоже не заставил себя ждать. Слава в комментариях под видео объяснил, почему приглашает на шоу таролога. Также ведущий пригласил Ханумака на интервью, чтобы тот мог сам прокомментировать все.

"Есть люди, которые верят тарологам. И их много. И в таких эфирах мы обсуждаем много вопросов, касающихся ситуации в стране, а не только личную жизнь блогеров или других известных людей. Для таких людей мы и делаем такие интервью, и это дело каждого зрителя — верить или нет. Я не несу ответственность за сказанное гостем. И не выражаю свое мнение по этому поводу. Если тебе действительно есть что сказать зрителям и подписчикам по этому и не только поводу, то я приглашаю на интервью, где ты сможешь высказаться на все 100%", – ответил Слава.

Напомним, на днях Алина Шаманская объявила, что разводится с мужем Русланом Ханумаком. Развод пары сразу породил немало сплетен, ведь блогерша призналась, что последней каплей для нее стало видео, где режиссер "трется гениталиями" с блогершей Анной Алхим. Хамумак ответил, что они вообще с Шаманской разорвали отношения еще до начала полномасштабной войны. Алина же заявила, что это ложь.

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