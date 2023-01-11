Когда в армии России начнется "снарядный голод": мнение военного эксперта

Армия России практически исчерпала складские запасы средств поражения, и в ближайшие месяцы почувствует "припасный голод".

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Россияне в течение ближайших нескольких месяцев будут выходить по всем типам вооружений на так называемый припасный голод — боеприпасный, ракетный, голод определенных типов вооружений. Голод — это когда им приходится работать "с колес". Когда складские запасы выбраны до нуля, боевые задания выполняются с помощью тех средств поражения, которые произвела промышленность сейчас. Допустим, выполняет задачу оборонпром России по производству 5 тысяч снарядов в день. И эти 5 тысяч снарядов в день как-то перебросят на линию фронта. И использовать их можно не более 5 тысяч — или накапливать где-то, использовать меньше или использовать предельное количество снарядов", — пояснил он.

Как отметил эксперт, это касается и всех остальных групп боевого снаряжения, в частности ракет:

"Тех же ракет они могут производить в районе 30-40 в месяц и не более того. Поэтому они либо по 1-2 ракеты в день будут отстреливаться, либо собирать месяц или два, чтобы собрать волну 70-100 ракет".

По словам Свитана, россияне "выходят на плато по использованию всех видов вооружений с колес", тогда как у Украины "за спиной Европа и весь цивилизованный мир, который готов предоставить нам определенное количество вооружений, которое мы запросим".

Военный эксперт Роман Свитан также рассказал, что Вооруженные силы Украины уже в конце января – в феврале смогут задействовать на фронте новое наступательное оружие, предоставленное Западом. Речь идет, что об увеличении поставок армейской артиллерии и бронетехники.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Россия использовала очень значительные объемы боеприпасов и теперь по всему миру ищет, где приобрести снаряды к артиллерии, танкам, "Градам" и "Ураганам".

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