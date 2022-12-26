"Технический голод в РФ": Буданов – о проблемах российской армии

По его словам, россияне по всему миру ищут, где приобрести снаряды.

С начала осени в российской армии начался технический голод. В частности, оккупантам не хватает снарядов к артиллерии и танкам.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваются и ВСУ.

"Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами в артиллерию, которую мы решаем благодаря партнерам, – так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же у них. То же касается ракет к РСЗО", – сказал Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что сейчас россияне так же как в Украине, во всем мире ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам".

"Определенные страны есть (которые могут помочь РФ. – Ред.), но во многих случаях продают через третьи страны", – пояснил он.

Ранее Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на данный момент Иран не продал России ни одной баллистической ракеты. Китай также не передал России никаких вооружений. По его информации, у России хватит ракет всего на 2-3 массированных атаки.

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