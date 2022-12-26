Буданов рассказал, чего ждать этой зимой на фронте

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, чего ожидать этой зимой в контексте российско-украинской войны.

Об этом он сообщил в интервью изданию LIGA.net.

Так, по его словам, в ближайший период коренных изменений на фронте не будет.

"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. На это есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "пытается пытаться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти взят. Как видите, уже конец декабря. Единственное, где они, кроме этого, пробуют концентрировать свои силы — чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья", — отметил главный разведчик Украины.

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Буданов также отметил, что реальной способности у российской армии чего-то добиться на поле боя нет и одновременно отказался комментировать планы и действия ВСУ.

"Коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду", — сказал он и добавил, что даже мобилизованные, проходящие в настоящее время боевое согласование в РФ, в корне ничего не могут изменить.

Напомним, ранее Кирилл Буданова заявил, что Украина в мае 2023 года начнет освобождать аннексированный РФ Крым. По его словам, это будет происходить военным путём. Более того, по его прогнозам, война в Украине не продлится годами. Она должна закончиться к лету 2023 года.

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