Буданов розповів, чого очікувати цієї зими на фронті

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, чого очікувати цієї зими в контексті російсько-української війни.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню LIGA.net.

Так, за його словами, у найближчий період докорінних змін на фронті не буде.

"Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. На це є низка об’єктивних причин. Росія перебуває зараз у глухому куті, і єдине місце, де вона ще "намагається намагатись" наступати – це Бахмут. Особливих успіхів на цьому напрямку не мають. Із серпня [росіяни] постійно кажуть, що Бахмут майже захоплено. Як бачите, вже кінець грудня. Єдине, де вони, окрім цього, пробують концентрувати свої сили, – трошки північніше Бахмута і в напрямку Запоріжжя", - заначив головний розвідник України.

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Буданов також наголосив, що реальної спроможності у російської армії чогось домогтись на полі бою немає та водночас відмовився коментувати плани та дії ЗСУ.

"Докорінної зміни ситуації з боку Російської Федерації зараз ми не очікуємо. Коментувати наші дії я не буду", - сказав він та додав, що навіть мобілізовані, які наразі проходять бойове злагодження в РФ, докорінно нічого не можуть змінити.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданова заявив, що Україна у травні 2023 року почне звільняти анексований РФ Крим. За його словами, це відбуватиметься військовим шляхом. Більше того, за його прогнозами, війна в Україні не триватиме роками. Вона повинна закінчитись до літа 2023 року.

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