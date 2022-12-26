Медведев снова заговорил о "гарантиях безопасности" для РФ

Дмитрий Медведев также признал, что Россия хочет прекращения существования законно избранной власти в Украине.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для "нормализации ситуации", которая может привести к Третьей мировой, Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности".

Об этом говорится в его статье для "Российской газеты", он подчеркнул, что новые договоренности по разоружению "сейчас нереальны и не нужны".

"Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить", – заявил он.

По его словам, единственное, что сдерживает "врагов" РФ – это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать в соответствии с ними".

Кроме того, замглавы Совбеза РФ признал, что его страна добивается прекращения существования законно избранной власти в Украине.

"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции (войны России против Украины – ред.) были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому", – добавил. Медведев.

Скандальные заявления Медведева

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что заявления Дмитрия Медведева о "законных целях" для российской армии не касаются войны в Украине, а цель усилить информационную операцию Кремля, чтобы ослабить западную поддержку Украины.

Дмитрий Медведев обеспокоился предложением Зеленского отправить в Украину на энергетические объекты миссии ЕС, поэтому наплыл о "живом щите из европейцев и свежей крови".

Бывший президент РФ также призвал блок НАТО "покаяться и распуститься". По его мнению, такого Альянса "не должно существовать в цивилизованном мире".

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