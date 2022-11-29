"Покайтесь и самораспуститесь": Медведев пригрозил НАТО и Украине

Маразматика разозлила возможность передачи Украине Patriot.
"Запасной президент России" Дмитрий Медведев призвал блок НАТО "покаяться и распуститься". По его мнению, такого Альянса "не должно существовать в цивилизованном мире.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
Скандальный российский чиновник, обвиняемый в злоупотреблении алкоголем, назвал НАТО "преступной организацией, которой не должно быть в цивилизованном мире".
"Запасной президент" России заявил, что Альянс "должен покаяться и распуститься" как преступная организация. Медведев заявил, что НАТО "нужно наказать за смещение режимов во многих странах мира и смертях многих женщин, детей и пожилых людей".
Не удержался Медведев и от того, чтобы пригрозить Украине "потерей территориальной целостности". Мол, если "Украина и победит, то "в урезанных границах". Также российский чиновник устроил истерику из-за вероятности передачи Украине систем ПВО Patriot, которые должны защищать украинцев от российских ракетных ударов.
Другие скандальные заявления Медведева
Бывший президент России Дмитрий Медведев часто выдает маразматические заявления, угрожая Украине и миру.
Ранее Медведев заявил, мол, надежды на "окончание" высокоточного оружия в России бесполезны и пригрозил и дальше убивать украинцев ракетами.
Также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал маразматическое заявление в стиле диктатора Путина. Он заявил, что Киев якобы "российский город" и пригрозил украинцам новым наступлением на нашу столицу. В Офисе президента ему ответили, что "подобное рычание России не поможет".
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