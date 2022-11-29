В США похищенная няней дочь воссоединилась с семьей через 51 год

Теперь женщина планирует повторить свою свадьбу со своим нынешним мужем, чтобы биологический отец мог провести ее к алтарю.

В США 53-летняя Мелисса Хайсмит воссоединилась со своей давно утраченной семьей благодаря тесту ДНК.

Об этом сообщает BBC.

Так, в 1971 году Хайсмит была похищена няней из ее дома в Форт-Ворте в возрасте всего 22 месяцев. Годы поисков семьи ничего не дали, пока образцы ДНК, присланные на сайт о предках, не обнаружили соответствия.

Мама Мелиссы – Альта Апатенко в августе 1971 года наняла няню по объявлению в местной газете. Няня пообещала ухаживать за малышкой дома. Однако со временем она исчезла с ребенком, и тогда начались десятилетия поисков со стороны семьи Хайсмит, полиции и федеральных органов власти. В сентябре 2022 года семья узнала о том, что Мелиссу заметили в Южной Каролине.

Сама же Хайсмит, носившая имя Мелани Волден, не знала, что ее кто-то ищет. И сначала даже считала мошенничеством попытки семьи связаться через Facebook.

Однако 6 ноября тест ДНК на сайте 23AndMe связал детей Хайсмит с семьей с помощью генеалога-любителя, который помог им понять результаты. А уже 26 ноября состоялась встреча Мелиссы с родителями.

Семья сообщила в Сети, что провела "следующий официальный и законный тест ДНК" и ожидает "официального подтверждения для скептиков в этом мире".

"Это потрясающе. Но в то же время это самое прекрасное чувство в мире", — сказала Хайсмит журналистам.

А ее биологическая мама рассказала, что просто не могла поверить, что семья воссоединилась после стольких лет.

"Я думала, что больше никогда ее не увижу", – сказала Апатенко.

Что касается похитительницы Мелиссы, то информации о ней пока нет. Сама же Хайсмит говорит, что женщина, воспитавшая ее, призналась, что знала о том, что Мелисса была похищенным ребенком.

Хотя срок давности по делу о похищении давно истек, полицейское управление Форт-Верта заявило, что продолжит расследование исчезновения, чтобы выяснить, что произошло.

Воссоединенная семья сейчас наверстывает утраченное время и знакомится. Так, сестры Хайсмит рассказали, что она планирует повторить свадьбу со своим нынешним мужем, чтобы ее биологический отец мог провести ее к алтарю.

Напомним, недавно в США Береговая охрана спасла туриста, выпавшего за борт круизного лайнера в Мексиканском заливе, который плыл 15 часов.

Какие фильмы посмотреть семьей: "Александр и лажовый день", "МакФарленд", "Прощай, Кристофер Робин"

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