В США похищенная няней дочь воссоединилась с семьей через 51 год

Теперь женщина планирует повторить свою свадьбу со своим нынешним мужем, чтобы биологический отец мог провести ее к алтарю.
В США 53-летняя Мелисса Хайсмит воссоединилась со своей давно утраченной семьей благодаря тесту ДНК.
Об этом сообщает BBC.
Так, в 1971 году Хайсмит была похищена няней из ее дома в Форт-Ворте в возрасте всего 22 месяцев. Годы поисков семьи ничего не дали, пока образцы ДНК, присланные на сайт о предках, не обнаружили соответствия.
Мама Мелиссы – Альта Апатенко в августе 1971 года наняла няню по объявлению в местной газете. Няня пообещала ухаживать за малышкой дома. Однако со временем она исчезла с ребенком, и тогда начались десятилетия поисков со стороны семьи Хайсмит, полиции и федеральных органов власти. В сентябре 2022 года семья узнала о том, что Мелиссу заметили в Южной Каролине.
Сама же Хайсмит, носившая имя Мелани Волден, не знала, что ее кто-то ищет. И сначала даже считала мошенничеством попытки семьи связаться через Facebook.
Однако 6 ноября тест ДНК на сайте 23AndMe связал детей Хайсмит с семьей с помощью генеалога-любителя, который помог им понять результаты. А уже 26 ноября состоялась встреча Мелиссы с родителями.
Семья сообщила в Сети, что провела "следующий официальный и законный тест ДНК" и ожидает "официального подтверждения для скептиков в этом мире".
"Это потрясающе. Но в то же время это самое прекрасное чувство в мире", — сказала Хайсмит журналистам.
А ее биологическая мама рассказала, что просто не могла поверить, что семья воссоединилась после стольких лет.
"Я думала, что больше никогда ее не увижу", – сказала Апатенко.
Что касается похитительницы Мелиссы, то информации о ней пока нет. Сама же Хайсмит говорит, что женщина, воспитавшая ее, призналась, что знала о том, что Мелисса была похищенным ребенком.
Хотя срок давности по делу о похищении давно истек, полицейское управление Форт-Верта заявило, что продолжит расследование исчезновения, чтобы выяснить, что произошло.
Воссоединенная семья сейчас наверстывает утраченное время и знакомится. Так, сестры Хайсмит рассказали, что она планирует повторить свадьбу со своим нынешним мужем, чтобы ее биологический отец мог провести ее к алтарю.
Напомним, недавно в США Береговая охрана спасла туриста, выпавшего за борт круизного лайнера в Мексиканском заливе, который плыл 15 часов.
Читайте также: