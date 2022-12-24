Суровикин присоединился к Пригожину, чтобы противостоять Шойгу — Буданов

По данным главы ГУР, ЧВК "Вагнер" фанатично пытается захватить Бахмут, чтобы показать, что наемники Пригожина лучше российской армии.

Генерал российской армии Сергей Суровикин, назначенный в сентябре командующим российскими войсками в Украине, присоединился к владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину для противостояния с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Об этом заявил в интервью The New York Times руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам Буданова, это причина, по которой подразделения "Вагнера" так фанатично пытаются захватить Бахмут. Им нужно показать, что они сила и могут сделать то, что не смогла российская армия.

Хотя захват Бахмута не считается стратегически важным, это улучшило бы позицию России на востоке, открыв дороги в другие города Донбасса.

Глава ГУР сообщил, что "Вагнер" руководит подразделениями заключенных, которым обещают амнистию в обмен на службу на передовой. Об этом, в частности, свидетельствуют видео вербовки в тюрьмах. Эти пехотные подразделения были направлены вперед в атаках на украинские позиции.

По данным Буданова, альянс Пригожина и генерала Суровикина привел к передаче тяжелого вооружения из армии подразделениям "Вагнера", расширив роль организации в войне.

Ранее наемники "Вагнера" воевали в Сирии и Африке. Группа называет себя частной военной компанией.

Напомним, между Генштабом вооруженных сил России и частной военной компанией (ЧВК) "Вагнера", которой занимается российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", возник конфликт.

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